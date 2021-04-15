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Avcılar'da yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

Avcılar'da korku dolu anlar: Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü operatör ağır yaralandı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında olan binanın yıkımı sırasında, kepçenin kabini üzerine beton blok düştü. Yıkılan beton bloğun altında kalan kepçe operatörü ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Avcılarda yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
Bloğun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'daki Olay, saat 9.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak’taki yıkımı yapılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı yapıldı. Herhangi bir tedbirin olmadığı gözlenen yıkım sırasında beton blok kepçe kabininin üstüne düştü.

Düşen beton bloğun altında kalan kepçe operatörü Yayha D., vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Bloğun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan operatör, itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yayha D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı yıkımda, olaydan sonra polis ekiplerinin talimatıyla inşaatın etrafına şerit çekildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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