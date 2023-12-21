TBMM’de önceki gün başlayan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 80’inci toplantısı dünkü kapanış değerlendirmesiyle sona erdi. Toplantıda konuşan AP Raportörü Nacho Amor, HAMAS’ı İspanya’daki ETA terör örgütü ile bir tuttu. “Bu çatışmada siz kendi standartlarınızı da değerlendirin lütfen. Bu çifte standart” diyen Amor, üstü kapalı biçimde terör örgütü PKK ile HAMAS’ı aynı kefeye koydu.

PKK İLE AYNI KEFEYE KOYDU

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky de Amor ile benzer bir dil kullandı. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye’nin PKK’yı gerekçe göstermesine işaret eden Lagondinsky, “Biz sizi HAMAS’la görüştüğünüz için eleştirmiyoruz. İsveç’in durumu da aynı” dedi. Türkiye’nin Gazze’de arabulucu olma talebine ilişkin Lagodinsky, “Türkiye Rusya ve Ukrayna sürecinde taraf almadığı için aracı olabildi ama Filistin’de pozisyonu net” değerlendirmesinde bulundu. Lagodinsky, Türkiye’nin sivilleri koruma politikasına ilişkin de “O zaman bu her yer için geçerli olmalı, Kuzey Suriye sivilleri de korunmalı” diye konuştu.

HAMAS BÖLGENİN GERÇEĞİ

Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Komisyonu Başkanı İsmail Karayel “NATO bir güvenlik ittifakıdır. Dolayısıyla NATO üyesi olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütlerini desteklemesi, Türkiye’nin ulusal güvenliğine aykırıdır” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin PKK ile mücadelede sivillere zarar gelmemesi için tedbir aldığını söyleyen Karayel, “Türkiye Suriye’ye saldırmadı. Türkiye teröristleri takip etme hakkıyla mücadele veriyor” dedi. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay ise HAMAS’ın terör örgütü olduğu iddialarını şöyle yanıtladı: “HAMAS bölgenin siyasi gerçeği. Filistin’de meşru seçimlere katılıp halktan güçlü destekler aldılar.”

AB’nin Ayasofya rahatsızlığı

AP Raportörü Nacho Amor, Türkiye-ABD ilişkilerinin de iyi olmadığını iddia etti. Libya, Mısır ve son olarak İsrail’le ilişkilerin donmasından rahatsız olduklarını belirten Amor, “Kutsal yerlerden bahsedildi. Ayasofya’nın tarihi statüsünden de bahsedelim mi? Ben hiçbir zaman Türkiye’yi eleştirmiyorum statü değiştirdi diye. Bu Türk devletinin hakkı ama bu bir sinyal. Baskın bir şekilde İslami siyasi gündem olduğu sinyali” ifadelerini kullandı.







