Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı.

Tekirdağ'da Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice TIR'ın dorsesine binen Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, polis tarafından yakalandı.
DORSEDE YAKALANDILAR Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında TIR'ın dorsesinde kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti. Polis TIR’ın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu. Göçmenlerin, TIR'ın dorsesinin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak TIR'a bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi.
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı.
İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi.
Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, \"Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz\" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı.
Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.
Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti.
Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.
Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz etti.
Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.
Gaspçıyı öldürmüştü: Tahliye edildi
Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.
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Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.<br>
Isparta Belediyesi ekipleri 80 araç ve 350 personel ile gece saatlerinden itibaren ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yaptı.<br>
Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi.<br>
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmasını sürdürüyor.<br>
Isparta'da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.<br>
Isparta'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Isparta'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.
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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirterek, \"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır\" dedi.
Küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirten Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, \"Bu durum, soğukkanlı hayvanlar olan yılanların kış uykusu (hibernasyon) davranışlarını etkilemektedir.
30-40 yıl önceye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günümüzden çok daha fazla kar yağışı almaktaydı. Ancak her geçen yıl kar yağışları ve soğuk geçen mevsimlerin süresinin azalması, kış uykusuna yatan hayvanların davranışını etkilediğini görüyoruz\" dedi.
Küresel ısınmanın bütün canlıların yaşamını etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:<br><br>\"Bu yıl ülkemize ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır. Her ne kadar bu yıl, hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla oldukça düşük olsa da yılanların geçmiş yıllardan etkilendikleri ve bu nedenle hava sıcaklığının düşük olduğu güneşli havalarda aktifleştikleri görüntüler elimize ulaşmaktadır.
4 Ocak'ta Diyarbakır'dan gelen kara yılan (Dolicopis jugularis) görüntüsü, şubat ayında Mardin'den gelen koca engerek görüntüsü ve en şaşırtıcı olanı ise Adem Şamiloğlu tarafından görüntülenerek, Toros Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya Muş Bulanık'tan gönderilen kar üzerindeki aktif küpeli su yılanı (Natrix natrix) görüntüsüdür.
Bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması gerekiyor.
Mardin'de görüntülenen koca engerek türü de Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biri. Boyu nadiren 180 santimetreye ulaşan koca engerek, daha çok kısa ve kalındır. Ülkemizde en fazla yılan ısırılması vakası üreten engerek türüdür.\"<br>
Yılanların şaşırtan görüntüsü: Birçok ilde aynı anda ortaya çıktılar
Soğuk havaların etkisini sürdüğü Mardin, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, kış uykusunda olması beklenen yılanların varlığı görenleri şaşırttı.