Avukata dosyadan çekil kurşunu: Sol kolu ve bacağından yaralandı

Avukat Gökhan Kadir Gülaçar, 16 Şubat saat 02.30 sıralarında arkadaşı F.Ç.'nin aracıyla Kepez Seyir Terası'nı geçtikten sonra 2 kişi aracını durdurdu. Şüphelilerden birinin tabancayla 4-5 el ateş ettiği Gökhan Kadir Gülaçar, sol kolu ve bacağından yaralandı. Saldırganlar bölgedeki ormana doğru kaçarken, yaralanan Gülaçar, aradığı arkadaşının yardımıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yaklaşık 15 gün hastanede kalan Gülaçar, saldırganlardan şikayetçi oldu. Gökhan Kadir Gülaçar savcılıktaki ifadesinde, müvekkili Bahtiyar Muradov'un husumetlisi Rus vatandaşı O.M.L.R.'nin, saldırının azmettiricisi olduğunu iddia etti.





SALDIRIYA UĞRAYAN AVUKAT, İFADE VERDİ





Gülaçar, ifadesinde, vekaletini aldığı iş insanı Bahtiyar Muradov'un, kripto para üretimi için yatırım amacıyla Rus vatandaşı O.M.L.R.'ye 1,5 milyon dolar verdiğini anlattı. Yatırım sonucunda müvekkiline ödediği meblağ iade edilmediği gibi herhangi bir kar payının da verilmediğini belirten Gökhan Kadir Gülaçar, bu nedenle Bahtiyar Muradov ile O.M.L.R. arasında anlaşmazlık olduğunu aktardı. Bu anlaşmazlığa bağlı olarak Antalya Adliyesi'nde birçok dava bulunduğunu belirten Gülaçar, O.M.L.R.'nin üvey oğlunun Bahtiyar Muradov'un kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını, davada mağdur tarafın avukatlığını yaptığını anlattı. Gülaçar, dosya kapsamında O.M.L.R.'nin üvey oğlunun Ankara'da bir otelde sahte kimlikle konakladığını tespit ettiğini belirterek emniyete bildirip, yakalanmasını sağladığını söyledi.





'DOSYALARDAN ÇEKİL DEMEDİK Mİ'





İfadesinde olay günü yaşananları anlatan Gülaçar, arkadaşı F.Ç.'nin aracıyla Kepez Seyir Terası'nı geçtikten sonra daha önce hiç görmediği 2 kişinin aracın önüne çıkması üzerine otomobili durdurduğunu, bu kişilerin elleriyle 'dur' işareti yaptığını da söyledi. Şüphelilerden birinin, aracı neden durdurduğunu anlamak için ineceği sırada kendisine doğru geldiğini belirten Gökhan Kadir Gülaçar, O.M.L.R.'yi kastederek, 'Mr. Oliver'in dosyalarından çekil demedik mi' dedikten sonra tabancayla 4- 5 el ateş ettiğini anlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.





Savcılık ifadelerinin ardından DHA'ya açıklama yapan Gökhan Kadir Gülaçar, Yaklaşık 2 hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Savcılığa ifade verdim. 4 kurşun yarası aldım. Kurşunlardan biri sol koluma, 3'ü sol bacağıma isabet etti dedi. Gülaçar, O.M.L.R.'nin şu an yurt dışında olduğunu da kaydetti.





'AVUKATLARA YÖNELİK EN BÜYÜK SALDIRILARDAN BİRİ'





Avukat Gülaçar'ın silahlı saldırıya uğramasına, Antalya Barosu'ndan da tepki geldi. Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, Meslektaşımız yaklaşık 3 hafta önce maalesef silahlı saldırıya uğradı. Çok vahim bir olay. Çünkü bir avukatın kendi ifadesiyle mesleki faaliyetini yürütürken saldırıya uğraması, Türk adalet sistemine aynı zamanda yapılmış bir saldırıdır. Meslektaşımıza yapılan saldırıda 4 kurşun isabet etti. Bu son yıllarda avukatlara yönelik yapılmış en büyük saldırılardan birisidir dedi.





'AVUKATLAR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR'





Antalya Barosu olarak Gökhan Kadir Gülaçar'ın yanında olduklarını belirten Geçilmez, Hiçbir meslektaşımızın, hiçbir hukukçunun, hiçbir adalet mensubunun mesleğini ifa etmesinden kaynaklı saldırıya uğraması kabul edilemez. Adliyede de hakim savcılarımızın bu olayı değerlendirirken meslektaşımızın kamu görevi ifa ederken bu saldırıya uğramış olma ihtimali üzerinden soruşturmayı ve kovuşturma aşamasını yürütmesini bekliyoruz. Avukatlar davaların tarafı değildir. Avukatlar davanın tarafıyla özdeşleştirilmemelidir. Suçluların bir an önce yakalanmasını bekliyoruz diye konuştu.











