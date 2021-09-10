'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu

HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için Özverili ve gururlu bir adamdı dedi. Lis Birks mesajında Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum diye yazdı.