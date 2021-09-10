'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 622 sokak üzerinde yer alan apartmanın giriş katında meydana geldi.
13 yıldır aynı evde yaşayan Halil Karanfil, çarşamba günü sabah saatlerinde ayağının ağrıdığını söyleyerek komşularından yardım istedi. Komşularının yardımıyla hastaneye giden Karanfil, tedavisini olduktan sonra evine döndü.
DHA
Karanfil’in ablası Nihal Yağmurcağ,
Bunun sonrasında Karanfil'den bir daha haber alamayan ve evinin ışığının dün akşamdan bu yana açık olduğunu fark eden komşuları, bugün akşam saatlerinde kapıya gelerek pencereden içeri baktı. Halil Karanfil'in salonda hareketsiz yattığını gören komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan iznin ardından itfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra sağlık ekipleri içeri girdi. Yapılan incelemede Halil Karanfil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi duyup olay yerine gelen Karanfil’in ablası Nihal Yağmurcağ, "Ah garip kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü. Yağmurçağ’ı yakınları ve komşuları teselli etti.
Karanfil'in öldüğü salonda 5 yıl önce de beraber yaşadığı annesinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Karanfil’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAF 11
Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydan geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Anne ve baba ayakta durmakta zorlandı <br><br> Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi.
Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti. Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti.
Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kahreden haber: Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Antalya'da 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki genç, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve baba ise güçlükle ayakta durdu. Gencin okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği öğrenildi.
FOTOĞRAF 9
Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br><br> Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU <br><br> Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için Özverili ve gururlu bir adamdı dedi. Lis Birks mesajında Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum diye yazdı.
AŞI KARŞITIYDI <br><br> Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu diye konuştu.
MARCUS BIRKS KİMDİR? <br><br> Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı.
İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.
Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti
Haftada beş gün egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
FOTOĞRAF 7
Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 147 sokak üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Kiraladığı küçük bir dükkanda tek başına yaşayan 67 yaşındaki Bekir Tekiner’in kliması bozuldu.
Kurban Bayramı’nda geçici olarak hizmetini durduran hemen yan taraftaki kasap dükkanını sahibi Gülizar Kara ise Tekiner’in istediğinde serinlemesi için işyerinin anahtarını verdi. Bugün dükkanına temizlik yapmak için gelen Kara, yaşlı adamı sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde uzanırken gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bekir Tekiner’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yakın zamanda kalp ameliyatı olduğu ve çeşitli hastalıkları bulunduğu belirtilen Tekiner’in cenazesi, belediye tabibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
“Ölüme kimse gelmesin” <br><br> Kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, “Kaç aydır hasta yatıyordu. Kalbinden ameliyat olmuştu, iyileşmişti. Ayakları şişiyordu, buz koyuyorduk. Günlük yemeğini yediriyorduk. Kurban Bayramı’nda dükkanı kapatmıştık, Çarşamba günü açacaktım. Ben sıcak olduğunda dükkanda serinlesin diye ona anahtarı vermiştim. Bugün dükkanı temizlemeye geldiğimde, sandalyenin üzerinde yatar vaziyetteydi. Öldüğünü anladık, 112’yi aradık. Çok iyi birisiydi” dedi.
Kara, en son yaşlı adamın ailesinden kimseyle görüşmediğini ve 1 ay önce kendisine ‘Benim kimsem yok, ölüme kimse gelmesin’ dediğini söyledi.
Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu
Kliması bozuldu serinlemek isterken hayatını kaybetti: 'Ölürsem mezarıma kimse gelmesin'
Antalya'da kiraladığı bir dükkanda tek başına yaşamını sürdüren yaşlı adam, kliması bozulunca serinlemek için girdiği geçici olarak faaliyet dışı bulunan kasapta ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden bir ay önce, 'Ölürsem mezarıma kimse gelmesin' dediği öğrenildi.
FOTOĞRAF 12
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Asude Sokak'ta bulunan zeytinlik alanda Ferit Ertürk fenalaşarak yere düştü.
Ertürk'ün yere düştüğünü gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti.
Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Ertürk'ün cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yerinde bulunan çakmak gazı tüplerini incelemeye alan polis, olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Bursa'da feci olay: Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti
Bursa'da arkadaşı A.T. ile zeytinlik alana giden Ferit Ertürk (15) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünü incelemeye alan polis, kaçtığı belirtilen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.