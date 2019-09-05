Ayağına çivi batan hamile kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta, ayağına çivi batan ve hamile olan 18 yaşındaki Aycan Kara hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, "Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. Yaklaşık 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen hastamızı kaybettik. Tetanoz ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 05 Eylül 2019, 16:40 Son Güncelleme: 05 Eylül 2019, 16:46 AA