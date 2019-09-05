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ZONGULDAK

Ayağına çivi batan hamile kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, ayağına çivi batan ve hamile olan 18 yaşındaki Aycan Kara hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, "Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. Yaklaşık 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen hastamızı kaybettik. Tetanoz ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Fındık toplamak için ailesiyle Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın ayağına, 12 gün önce fındık bahçesinde çalıştığı sırada çivi battı. Ailesi tarafından ilçedeki hastaneye götürülen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün çenesinde kasılma ve kilitlenme şikayetiyle yeniden hastaneye başvuran Kara, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Tetanoz tanısıyla hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aycan Kara, müdahalelere rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bu arada 2 aylık hamile olan Kara'nın bebeğinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tetanozda erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

  • Aycan Kara'nın ayağına çivi batması sonucu merkezlerine geldiğini anlatan Okyay, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. Yaklaşık 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen hastamızı kaybettik. Tetanoz ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Ölüm oranı yüksek fakat aşılamayla önlenebilen bir hastalıktır. Etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanoz hastalığında önemlidir."

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğünce, Aycan Kara'nın ilk kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı tedavisi uygulanıp eve gönderildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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