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Gündem Ayasofya Camiinde ikinci sabah namazı yoğunluğu
İSTANBUL

Ayasofya Camii'nde ikinci sabah namazı yoğunluğu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide sabah namazı kıldı.

Haber Merkezi DHA
İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi
İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hasta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık tutuldu.

İHA

Bu durumu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren camiye akın etti. Hafta sonu olması nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, banklarda ve çimlerin üzerinde sabah namazını bekledi. Bazı vatandaşlar, camiyi ziyaret ederken bazıları ise namaz kıldı. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte saf tutarak namaz kıldı.

AA


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen bir kişi, "Büyük bir duygu, Türkiye, tarihi anı yaşıyor. Biz bunu göremeyeceğiz diye düşünüyorduk" dedi.

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