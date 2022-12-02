Doğal gaz dağıtım şirketinin aracında çıkan yangın korkuttu

Empati kafe projesiyle özel öğrenciler farkındalık oluşturdu

Iğdır'da hayata geçirilen 'empati kafe' projesi kapsamında öğretmenler mutfakta çalıştı, özel çocuklar ise kafe işletti.

Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Vali Yolu Caddesi'nde bulunan bir kafede mutfağa geçerek çay, pasta, börek, gözleme, çiğ köfte ve diğer siparişleri hazırladı. Okulda eğitim gören özel öğrenciler de öğretmenlerinin hazırladığı ürünleri kafeye gelen müşterilere servis etti. Fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla uygulanan projeden elde edilen gelir, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak. Etkinlik kapsamında öğrenciler, ayrıca müzik eşliğinde halay çekip, yöresel oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.