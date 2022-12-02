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AYDIN

Doğal gaz dağıtım şirketinin aracında çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Enerya’ya ait doğal gaz dağıtım şirketinin aracında tablet şarj edildiği sırada çıkan yangın, vatandaşları korkuttu.

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Haber Merkezi İHA
Aydın haberleri: Doğal gaz dağıtım şirketinin aracında çıkan yangın korkuttu
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aydın'daki olay, Efeler Mahallesi 1432 sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Enerya’ya ait doğal gaz dağıtım şirketinin 34 BUL 439 plakalı aracında tablet şarj edildiği sırada yangın çıktı.

Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden görevliler yangına araçta bulunan yangın tüpü ile müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangında, araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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