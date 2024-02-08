Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği’nde tescillendi

"Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü mutlaka kurulmalı"
Prof. Dr. Tekelioğlu sektörün eksiklerini anlattığı konuşmasına şöyle devam etti: "Uygulamadaki bir başka sorun da son yıllarda tesciller de yaşanan hızlı artışlardır. Bu da kamuoyunda haklı olarak coğrafi işaretlerimizin popülizme kurban edildiği ve itibarsızlaştırıldığı konusunda endişe yaratmaktadır.
Türkiye eşsiz bir coğrafi işaretler ülkesidir. Özvarlığımızı oluşturan bu ürünlerin korunup, geliştirilmeleri ancak eksiksiz bir 'Coğrafi İşaret Sistemi'nin yaşama geçirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konusundaki yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, sonraki aşamada da coğrafi işaretler sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde olduğu gibi ayrı ve müstakil bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede 'Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü' mutlaka kurulmalı, Enstitü’nün 7 coğrafi bölgemizde bir şubesi bulunmalı ve organik tarım da Enstitü bünyesinde yer almalıdır."