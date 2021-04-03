Aydın Valiliği'nden Kaymakam Kurt'un ölü bulunmasıyla ilgili açıklama

Dünya

Savaş rüzgarları

26 Mart’ta Donbass’de Rus destekli ayrılıkçıların Ukrayna ordusunu hedef alan saldırısının ardından, Moskova ile Kiev arasında savaş rüzgarları esiyor. Kiev NATO’yu kendi hava sahasında devriye atmaya çağırırken, Rusya, Kırım başta olmak üzere bölgeye zırhlı araçlar ve binlerce asker sevk ediyor. Moskova, ABD ve NATO’nun Ukrayna’ya asker göndermesi ihtimaline de “gerekli görülen her önlemi alırız” karşılığını verdi.