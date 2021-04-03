Gündem Aydın Valiliğinden Kaymakam Kurtun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama
AYDİN

Aydın Valiliği'nden Kaymakam Kurt'un ölü bulunmasıyla ilgili açıklama

Aydın Valiliği, Didim'de sahil kenarında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaymakamımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

Haber Merkezi İHA
Aydın Valiliğinden Kaymakam Kurtun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama
Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un Didim Akbük’te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Başından vurulmuş olarak bulunmuştu

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük Mahallesi Çamlık Koyu yakınlarındaki sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt’un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti.

Aydın'a bağlı Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu
GÜNDEM
Aydın'a bağlı Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu
Abone Ol Google News
Kaldırımda 100 bin lira buldu

Kaldırımda 100 bin lira buldu

​Cebine koyup yola devam etti, polis evinde yakaladı.
Şanlıurfada acı olay

Şanlıurfa'da acı olay

​20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Fransız mahkemesi terörün finansmanı suçlamasıyla 7 PKKlıyı tutukladı

Örgüt üyesi ailelerin çocuklarını özel olarak yetiştirdikleri tespit edildi.
Sincar düğümü

Sincar düğümü

Irak makamlarının ​tanıdığı süre bitti, PKK çıkmıyor.
Savaş rüzgarları

Savaş rüzgarları

​Rusya, bölgeye zırhlı araçlar ve binlerce asker sevk ediyor.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.
Şafak vakti operasyonu

Şafak vakti operasyonu

Adana'da ​Özel Harekat destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Hiçbir polis böyle<br>bir eğitim almadı

Hiçbir polis böyle
bir eğitim almadı

​ABD'de George Floyd davası devam ediyor.
On üç ülkeye<br>yeni büyükelçi

On üç ülkeye
yeni büyükelçi

​Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul'da pide kaç lira?

İstanbul'da pide kaç lira?

Ramazana sayılı günler kala gözler pide fiyatlarına çevrildi.
Hangisi başkan?

Hangisi başkan?

İlk kabine toplantısında verilen fotoğraf 'eşbaşkanlık' yorumlarını yineletti.
1,2 milyar tasarruf

1,2 milyar tasarruf

​Tarım ve Orman Bakanlığı su kaybını en aza indirmek için çalışmalarına yenilerini ekliyor.
Bu yüzden 'iki devlet' diyoruz

Bu yüzden 'iki devlet' diyoruz

​Rumların EOKA skandalına sert tepki.
BioNTech <br>aşılaması başladı

BioNTech
aşılaması başladı

​Randevusu olan hastaneye koştu.
Oldubitti oylama ilk değil

Oldubitti oylama ilk değil

​​Eski Meclis Başkanları da tekrarlatmış.
Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Prof. Dr. Yavuz, vakit kaybetmeden yeniden kapanma önerisinde bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.