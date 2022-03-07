Aydın'da domuz eti skandalı: 'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak'

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Listeye Aydın'dan 31 ürün ve işletme yer aldı. Ürünler ağırlıklı olarak zeytinyağları olurken et ve et ürünleri satan firmalar yer aldı.

Buharkent ilçesinde ise bir firmanın pide iç malzemesi olarak domuz eti sattığı belirlendi.

Buharkent’li pideci kendisine kumpas kurularak iftira atıldığını öne sürdü.

İşletmelerine getirilen pide iç malzemesi ile pide yaptığı sırada denetime gelindiğini ve pidede kullanılan kıymanın domuz eti çıkması ile tuzağa düşürüldüğünü ifade eden işletmenin sahibi Meryem Lek, “Bize iftirayla tuzak kuruldu. Adalet mutlaka yerini bulacak” dedi.

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İşletmeci Meryem Lek olayı şöyle anlattı:

“Sabah erken saatlerde bize pide yapılması için 5 kilo kıyma getiren daha önce hiç görmediğimiz bir kişi bizden getirdiği malzemeden saat 13.30’da teslim alınmak üzere 30 adet bir buçuk kıymalı pide yapmamızı istemişti. Malzemeye baktığımızda getirmiş olduğu 5 kilo kıymanın 30 pide için çok fazla olduğunu ve bu kıymadan yaklaşık 60-70 civarında pide çıkacağını söyledik. Kendisi Buharkent OSB’deki tanınmış bir firmada montaj ekibinde görevli olduğunu ve pideleri 30 çalışana götüreceğini belirtmişti. Bizden kartvizit de alarak öğle gelmek üzere işyerimizden ayrıldı.

Öğle saatlerinde biz pideleri hazırlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden geldiler. Hakkımızda şikayet olduğunu ve kırmızı etlerimizi inceleyeceklerini ifade ettiler. Biz de dolabımızda bulunan tüm etlerden numuneleri verdik. Görevliler bu etlerde sorun olmadığını söyledi. O sırada sipariş pideleri yapmakta olduğumuz malzemeden de örnek istediler ve bu aldıkları örnek, yapılan analizin ardından domuz eti çıktı. Şaşkına uğradık ve durumu kendilerine izah ettik. Malzemeyi pide yapılmak üzere müşterinin getirdiğini belirttik. Pideleri almaya gelecek olan şahsı da hep birlikte beklemeye başladık. Ancak yaklaşık bir saat beklememize rağmen o müşteri geri gelmedi. Eşim Umut bu kez hazırlanmış olan pideleri de alarak şahsın söylediği OSB’deki firmaya gitti ve orada öyle bir şahsın olmadığını öğrenince hemen polise giderek şikayette bulundu.

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Polis, bununla ilgili olarak kamera kayıtlarına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelen şikayet telefonlarını incelemeye aldı. Tabi ki o sırada görevliler tutanaklarını yaptıktan sonra işyerimizden ayrıldılar. Olayı yargıya taşıdık. Geçen sürede olayın sonuçlanmasını beklerken gazetelerde ismimizin çıktığını görünce şok olduk.