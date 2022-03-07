Gündem Aydında domuz eti skandalı Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak
AYDIN

Aydın'da domuz eti skandalı: 'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak'

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listede de Aydın'dan 31 işletme ve ürün yer aldı. Buharkent'te bir işletmenin pide iç malzemesi olarak domuz eti servis ettiği ortaya çıktı. İşletme sahibi Meryem Lek, kendilerine tuzak kurulduğunu iddia ederek "Tanımadığım bir şahıs pide yapılmak üzere iç malzeme bıraktı. Pideleri yaparken, ekipler şikayet üzerine denetime geldi. Bize tuzak kuruldu. Adalet yerini bulacak" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Aydında domuz eti skandalı: Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak
Pidecide et, kıyma ve iç malzemesinde domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Listeye Aydın'dan 31 ürün ve işletme yer aldı. Ürünler ağırlıklı olarak zeytinyağları olurken et ve et ürünleri satan firmalar yer aldı.

  • Buharkent ilçesinde ise bir firmanın pide iç malzemesi olarak domuz eti sattığı belirlendi.

Buharkent’li pideci kendisine kumpas kurularak iftira atıldığını öne sürdü.

İşletmelerine getirilen pide iç malzemesi ile pide yaptığı sırada denetime gelindiğini ve pidede kullanılan kıymanın domuz eti çıkması ile tuzağa düşürüldüğünü ifade eden işletmenin sahibi Meryem Lek, “Bize iftirayla tuzak kuruldu. Adalet mutlaka yerini bulacak” dedi.

Tarım Bakanlığı duyurdu: Sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)
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Tarım Bakanlığı duyurdu: Sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

İşletmeci Meryem Lek olayı şöyle anlattı:

“Sabah erken saatlerde bize pide yapılması için 5 kilo kıyma getiren daha önce hiç görmediğimiz bir kişi bizden getirdiği malzemeden saat 13.30’da teslim alınmak üzere 30 adet bir buçuk kıymalı pide yapmamızı istemişti. Malzemeye baktığımızda getirmiş olduğu 5 kilo kıymanın 30 pide için çok fazla olduğunu ve bu kıymadan yaklaşık 60-70 civarında pide çıkacağını söyledik. Kendisi Buharkent OSB’deki tanınmış bir firmada montaj ekibinde görevli olduğunu ve pideleri 30 çalışana götüreceğini belirtmişti. Bizden kartvizit de alarak öğle gelmek üzere işyerimizden ayrıldı.

Öğle saatlerinde biz pideleri hazırlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden geldiler. Hakkımızda şikayet olduğunu ve kırmızı etlerimizi inceleyeceklerini ifade ettiler. Biz de dolabımızda bulunan tüm etlerden numuneleri verdik. Görevliler bu etlerde sorun olmadığını söyledi. O sırada sipariş pideleri yapmakta olduğumuz malzemeden de örnek istediler ve bu aldıkları örnek, yapılan analizin ardından domuz eti çıktı. Şaşkına uğradık ve durumu kendilerine izah ettik. Malzemeyi pide yapılmak üzere müşterinin getirdiğini belirttik. Pideleri almaya gelecek olan şahsı da hep birlikte beklemeye başladık. Ancak yaklaşık bir saat beklememize rağmen o müşteri geri gelmedi. Eşim Umut bu kez hazırlanmış olan pideleri de alarak şahsın söylediği OSB’deki firmaya gitti ve orada öyle bir şahsın olmadığını öğrenince hemen polise giderek şikayette bulundu.

Polis, bununla ilgili olarak kamera kayıtlarına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelen şikayet telefonlarını incelemeye aldı. Tabi ki o sırada görevliler tutanaklarını yaptıktan sonra işyerimizden ayrıldılar. Olayı yargıya taşıdık. Geçen sürede olayın sonuçlanmasını beklerken gazetelerde ismimizin çıktığını görünce şok olduk.

Bakanlık ifşa etti: 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Buna karşın sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Yapılan denetimler kapsamında, Türkiye genelinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi.
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Tespit edilen süzme balların glikoz oranının yüksek olduğu ortaya çıktı. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, firmaların süzme ballara yüksek miktarda glikoz karıştırarak, bal miktarını arttırdığını söyledi.
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\"GLİKOZCULAR BİZDEN ALDIKLARI BALI KARIŞTIRARAK SATIYORLAR\"<br><br><br>Market raflarındaki ürünlerin glikoz oranının yüzde 50 olduğunu belirten İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, \"Bizden aldıkları gerçek ürünleri merdiven altı firmalar, içine glikoz katarak çoğaltıp daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Değeri çok düşük olan glikozu, bakanlığın verdiği bir değer var o değere kadar getiriyorlar. O değerin üstünde olursa sahte olarak değerlendiriyorlar...
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Market raflarında direkt yüzde 50 glikoz, bal aroması ve bala benzeyen ürünler var. Bu durumu tüketicinin fark etmesi zor. Diğer yandan bir de bu tağşişli dediğimiz bakanlığımızın onaylamadığı ballar var. Bu balları bakanlığımız ancak analiz yaparak çözebiliyor. Biz üreticinin ürününün tüketime kadar analiz edilmesini istiyoruz. İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Çünkü bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar\" diye konuştu.
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\"1 TENEKE BAL GLİKOZ İLE 3 TENEKEYE ÇIKARILIYOR\"<br><br><br>Onur Çilenk, glikoz ile balın miktarının çoğaltıldığını söyleyerek, \"Birileri 'ben baldan anlıyorum' diyor, böyle bir şey yok. Merdiven altı üreticiler, buna işlem yaparak glikoz karıştırarak, bunun değerlerini düşürüyorlar. Değerleri düşürünce örneğin; bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor, böylece balı çoğaltıyorlar...
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Bakanlığın glikoz oranı en az 1 en fazla 5 olarak belirlendi. Glikoz değeri 1 ise bakanlık 5'e kadar mühlet veriyor. Bunun üzerine çıkarsa bal sahte olarak değerlendiriliyor. Market raflarında 5 lira ile 30 lira arasında satılan ballar glikozlu. Glikoz içermeyen ballar ise kristalize oluyor. Kristalize ise halk arasında şekerleme olarak geçiyor. Kristalize olmuş ballara baktığınız zaman donuk olur\" dedi.
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Süzme balda glikoz oyunu
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Süzme balda glikoz oyunu
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Süzme balda glikoz oyunu
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Süzme balda glikoz oyunu
Bakanlık ifşa etti: 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıklarla gerçekleştirilen taklit-tağşiş ürün denetimlerinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Listedeki sahte balların glikoz oranının yüksek olduğuna dikkat çeken İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar. Bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor" dedi.


Şaka faciayla bitti

Şaka faciayla bitti

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Aydında domuz eti skandalı

Aydın'da domuz eti skandalı

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