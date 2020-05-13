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Gündem Aydında hafta sonu sıcaklık rekoru kırılacak
AYDİN

Aydın’da hafta sonu sıcaklık rekoru kırılacak

Ege Bölgesi geneline Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üstüne çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte, Aydın’da uzun yıllar ortalamasının aşılabileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre, bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği değerlendirildi.

Meteorolojiden beklenen aşırı sıcaklarla ilgili uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”

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