Gündem Aydında hava sıcaklıkları yarın 45 dereceyi görecek
AYDİN

Aydın'da hava sıcaklıkları yarın 45 dereceyi görecek

Aydın'da hava sıcaklığı yeni hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile yarın görülecek.

Haber Merkezi İHA
Aydında hava sıcaklıkları yarın 45 dereceyi görecek! Aydın hava durumu
Bugün en yüksek hava sıcaklığı 12.00-15.00 arasında 44 derece olarak ölçülecek olup, hafta içerisinde en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile yarın görülecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün en yüksek hava sıcaklığı 12.00-15.00 arasında 44 derece olarak ölçülecek olup, hafta içerisinde en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile yarın görülecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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Aydın’da 2-6 Ağustos tarihleri arasında hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek olup en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle olacak, 3 Ağustos Salı en yüksek 45 en düşük 27 derece, 4 Ağustos Çarşamba en yüksek 44 en düşük 28 derece, 5 Ağustos Perşembe en yüksek 43 derece en düşük 27 ve 6 Ağustos Cuma en yüksek 40 en düşük 27 derece.

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