Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 11 yıl hapis ile arana şahıs yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin başta olmaz üzere toplam 9 ilde düzenlenen Bozdoğan-8 operasyonlarında 59 mağara imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda bomba, mühimmat, fünye, örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirtti.