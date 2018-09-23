Gündem AYM 6 yılda 160 bin başvuruyu sonuçlandırdı
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AYM 6 yılda 160 bin  başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemes’ine (AYM) bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 200 bin 835 oldu. Mahkeme, başvuruların 160 bin 456’sını karara bağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AYM'nin bireysel başvuru hakkı tanınmaya başlamasının üstünden 6 yıl geçti.
AYM'nin bireysel başvuru hakkı tanınmaya başlamasının üstünden 6 yıl geçti.

Temel haklara ilişkin sorunların iç hukukta çözüme kavuşturulmasını sağlamak için 23 Eylül 2012’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkı tanınmaya başlamasının üstünden 6 yıl geçti.

BAŞVURU 200 BİNİ AŞTI

Aradan geçen 6 yılda AYM’ye 200 bin 835 bireysel başvuru oldu. Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruların 160 bin 456’sını sonuçlandırdı, derdest başvuru sayısı ise 40 bin 379 oldu.

2 BİN 879 İHLAL KARARI

Yüksek Mahkeme, şu ana kadar sonuçlandırılan 160 bin 456 başvurudan 2 bin 879’unda ihlal kararı verdi. AYM’nin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli yer tutuyor.

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