AYM 6 yılda 160 bin  başvuruyu sonuçlandırdı

Temel haklara ilişkin sorunların iç hukukta çözüme kavuşturulmasını sağlamak için 23 Eylül 2012’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkı tanınmaya başlamasının üstünden 6 yıl geçti.

BAŞVURU 200 BİNİ AŞTI

Aradan geçen 6 yılda AYM’ye 200 bin 835 bireysel başvuru oldu. Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruların 160 bin 456’sını sonuçlandırdı, derdest başvuru sayısı ise 40 bin 379 oldu.

2 BİN 879 İHLAL KARARI

Yüksek Mahkeme, şu ana kadar sonuçlandırılan 160 bin 456 başvurudan 2 bin 879’unda ihlal kararı verdi. AYM’nin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli yer tutuyor.