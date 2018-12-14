Gündem Aynı kişiye ait 2 cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydular
BURSA

Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar

Aynı kişiye ait 2 cep telefonu mağazasını 20 dakika arayla soydular

Bursa’da 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasının camlarını yanlarında getirdikleri taşlarla kırarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik eşya çaldı.

IHA
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
IHA
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
IHA
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
IHA
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar
IHA
Hırsızlar Bursa'da 2 ayrı cep telefonu mağazasından 100 bin liralık eşya çaldılar

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova ve Çiftehavuzlar Mahalleleri’nde İdris Şengezer’e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını taşlarla kırarak içeri girdi.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İş yerinde bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alan hırsızlar geldikleri araca binerek bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, yüzleri kapalı 4 şahıs iş yerinin camlarını yanlarında getirdikleri büyük taşlarla kırarak içeri girmesi ve iş yerinde bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alarak kaçmaları saniye saniye yansıdı.

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