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BURSA

Babasını bıçaklayan şüpheli: 'Kaçmasaydı annemi de öldürecektim'

Bursa'da babası Halil Uysal'ı (65) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Cem Uysal’ın (33) ifadesinde, "Annem ve babam devamlı olarak tartışıyorlardı. Dün akşam yine tartıştılar. Sinirlenip, 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım" dediği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
Babasını öldüren Muhammet Cem Uysal adliyeye sevk edilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.

Baba Halil Uysal.
DHA
Baba Halil Uysal.

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

Muhammet Cem Uysal.
DHA
Muhammet Cem Uysal.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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