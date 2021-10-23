Babasının dövdüğü minik Elif hayata tutunamadı: Şiddetin gerekçesi 'pes' dedirtti!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüştü

Mahir Ünal, partisinin Samsun İl Başkanlığınca Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdinin, Türk milletinin mücadelesi olduğunu söyledi.





Mahir Ünal, muhalefet partilerini eleştirerek, şunları kaydetti:



'Bugün AK Parti karşısında siyaset yapanlarla mı mücadele ediyor, yoksa düşmanlık yapanlarla mı mücadele ediyor? Bana, 'Türkiye siyasetinde böyle bir gerilim var' diyorlar. Siyaset rekabeti gerektirir, düşmanlığı değil. Karşımızdakiler bizim siyasi rakiplerimiz olsa keşke. Muhalefet, alternatif üretmek demektir. Karşımızdakilerin bir alternatif ortaya koyduğunu, bir öneri getirdiğini, bir çözüm koyduğunu gördünüz mü? 'AK Parti şu kadar yaptı, biz şu kadarını yapacağız.' dediğini gördünüz mü? 'AK Parti savunma sanayisinde Türkiye'yi şu noktaya getirdi, biz de şu noktaya götüreceğiz.' dediğini gördünüz mü? 'Mavi vatan konusunda küresel alanda şu anlaşmaları yapacağız.' dediklerini duydunuz mu? Yok. Karşımızda AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör ettiği için artık düşmanlıkları Türkiye düşmanlığına dönüşmüş bir yapı var maalesef. O yüzden karşımızdakiler siyaset yaptıklarını söylemesin.' dedi.

