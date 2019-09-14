Gündem Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu
MARDİN

Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen'in babası Mehmet Ekmen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Abdullatif Ekmen
Abdullatif Ekmen

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı.

Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Babasıyla aynı yaşta aynı tarihte şehit oldu

Abdullatif Ekmen'in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen'in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen'in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

Hepsini tek tek vurdu

Hepsini tek tek vurdu

Aselsan geliştirdi, ​drone tehdidini Atom durduracak.
83 yaşındakiHurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çin İHAsı uçamadıbiz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.
Kardeşi de<br>emniyet imamı çıktı

Kardeşi de
emniyet imamı çıktı

​ByLock'a 20 binden fazla giriş yaptığı tespit edildi.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.