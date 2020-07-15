Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bağcılar kaymakamının kamyon dehşetinde ölümden döndüğü ortaya çıktı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
İSTANBUL

Bağcılar kaymakamının kamyon dehşetinde ölümden döndüğü ortaya çıktı

Bağcılar kaymakamının kamyon dehşetinde ölümden döndüğü ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar’da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti. Kazada Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın şoförü ile birlikte ölümden döndüğü ortaya çıktı. Kamyonun üzerilerine doğru geldiğini gören Eldivan’ın makam şoförü, makam aracı ile son anda manevra yaparak kamyonun altında kalmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Kaza anı saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
Kaza anı saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki kaza, sabah saatlerinde Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMU plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Sür’atli olduğu görülen kamyon burada 2 aracı ezdikten sonra kaldırıma da çarpıktan sonra durdu. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar kaymakamı faciadan kıl payıyla kurtuldu
OYNAT 00:00
Bağcılar kaymakamı faciadan kıl payıyla kurtuldu
Bağcılar'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti. Kazada Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın şoförü ile birlikte ölümden döndüğü ortaya çıktı. Kamyonun üzerlerine doğru geldiğini gören Eldivan'ın makam şoförü, makam aracı ile son anda manevra yaparak kamyonun altında kalmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Öte yandan görüntülerde siyah renkli bir otomobilin sürücüsünün manevra yapması ile saniyeler ile kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Otomobilin içerisinde 15 Temmuz şehidini Muhammed Ambar’ı mezarı başında ziyaret etmeye giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve şoförü olduğu öğrenildi.

Yaşanılanları anlatan Kaymakam Mustafa Eldivan, "15 Temmuz şehidimiz Muhammed Ambar’ın mezarı başında düzenlenen anma programına gidiyorduk. Şoförüm bir anda karşıdan kamyonun sür’at ile üzerimize doğru geldiğini gördü. Son anda direksiyonu kırdı. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Yaşanılanların ardından hemen aracımızdan inerek yaralıların yardımına koştuk. Ben hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istedim. Çocukları araçlardan indirdik ve su verdik. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Çok şükür can kaybımız olmadı” dedi.
Diğer taraftan kaza yerinde işlemlerin tamamlanmasının ardından Kaymakam Mustafa Eldivan’ın şehit Muhammed Ambar’ın mezarı başında düzenlenen anma törenin devam ettiği görüldü.

İstanbul'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza: Kamyon otomobillere çarptı
FOTOĞRAF 9
Title
Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Title
Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi.
Title
Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Title
Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Title
İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.
Title
MİNİBÜSLE YARIŞTIĞI İDDİASI<br>​<br>​ Kazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi şeklinde konuştu.
Title
Esnaf Mustafa Çınar ise, Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı ifadelerini kullandı.
Title
Title
İstanbul'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza: Kamyon otomobillere çarptı
İstanbul Bağcılar'ta kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
Trump yeni Twitterını buldu: Parler

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

​Trump destekçilerinin kurduğu platform 2 milyon üyeye ulaştı.
İşte Türkiyenin çekilme planı

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

​Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesi' için kesin talimat verdi
Ermenistan sınırında çok sıcak gelişme!

Ermenistan sınırında
çok sıcak gelişme!

TSK'nın Bayraktar SİHA'ları harekete geçti
Dünyayı dar ediyoruz

Dünyayı dar ediyoruz

Erdoğan, Külliye'deki programda şehit ailelerine hitap etti.
İngiltere de anladı

İngiltere de anladı

​Orta Doğu'daki oyunları, Türk İHA'ları bozdu.
Ayasofya'da <br>geri sayım

Ayasofya'da
geri sayım

​Caminin her tarafında ayrı bir çalışma yürütülüyor.

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.