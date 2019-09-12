Gündem Bağcılarda 3 bin asansörün yarısı mühürlendi
İSTANBUL

Bağcılar'da 3 bin asansörün yarısı mühürlendi

Bağcılar Belediyesi ve TSE işbirliği ile ilçede 3064 asansör güvenlik ve bakım denetiminden geçirildi. Denetimden geçemeyen 1466 asansör mühürlenerek hizmet dışı bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bağcılar Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan protokol kapsamında bir yıl içinde ilçede bulunan 3064 asansör denetlendi. Denetimlerden geçemeyen 14666 asansör ise mühürlenerek hizmet dışı bırakıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" doğrultusunda asansörden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için yapılan denetimler devam ediyor.

TSE ile yapılan protokol çerçevesinde asansörler, mühendislerce kuyu dibi, kabin içi ve kabin üstü olmak üzere detaylı incelemeden geçiriliyor. Çıkan raporda asansörler, durumlarına göre belirlenen renklerle etiketlendiriliyor. Muayene ekiplerince belirlenen eksiklikler ve tüm bilgiler belediyenin kayıtlarına alınıyor.

Uygun yeşil, güvensiz kırmızı, kusurlu sarı etiketli

  • Bir yıl içinde ilçe genelinde kamu kurumları, okul, hastane, ibadethane, iş yeri ve konutları kapsayan toplam 3 bin 64 asansörde periyodik kontrol yapıldı. Uygulama sonucunda kullanıma uygun 686 asansör yeşil, güvensiz 643 asansör ise kırmızı olarak etiketlendi. Kusurlu 52 asansöre sarı ve hafif kusurlu 1683 asansöre de mavi etiket yapıştırıldı.
  • Öte yandan toplam 1466 asansör mühürlenerek hizmet dışı bırakıldı. TSE muayene ekiplerince kontrol edilen mühürlü asansörler, eksikliklerin giderildiği belirlenince yeşil etiket yapıştırılarak yeniden hizmete açılıyor.

Asansörlerin periyodik olarak sıkı bir şekilde denetlendiğini ve asla taviz verilmediğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin can ve mal emniyetini her şeyden önce gelir. Biz belediye olarak yönetmeliği planlı ve düzenli bir şekilde uyguluyoruz. Asansörlerin ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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