Baharın habercisi leylek erken geldi: Bu yıl bizi şaşırttı

Kuşların ayağındaki halkayı taktıktan sonra, kuşların göç ettikleri noktada bir başka kuş gözlemcisine, ölü dahi olsa, halkalandığı ülkenin kuş halkalama istasyonuna geri bildirim yapılması gerekiyor. Bu biraz zorlu süreç olduğu için, burada elde edilen bilgiler çok önemli. Halkalı kuşun ayağındaki kod numarasını o ülkeye göndermek çok önemli. Çünkü zor bir çalışma. Geri dönüşümü yıllar alan bir çalışma. Normalde, bir kuş gözlemcisinin yıl içerisinde, 1 veya 2, çok şanslıysa 3 tane kuşa denk gelmesi mümkün. Ben geçen yıl, özellikle halkalı leylekleri dikkate alan bir çalışma gerçekleştirmiştim. Bahar ayındaki göçlerde yaklaşık 25 tane farklı kuşun ayağındaki halkayı okuyarak o ülkeye geri bildirim yaptım. Sanırım Türkiye için bir rekordur. Yaşadığım bölgenin, göçmen kuşların güzergahı olması önemli bir etken. Gözlemlediğim türler içerisinde Polonya, Almanya, Sırbistan, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Yunanistan, İsrail gibi farklı ülkelerdeki halkalama istasyonlarının taktığı halkalara denk geldim. Hatta geçtiğimiz yıl, Yunanistan'a ait iki tane halkalı leylek fotoğrafladım. Kod numaralarını da geri bildirim yapınca, Yunanistan'daki kuş halkalama merkezinde görevli arkadaşlar teşekkür etti. 2020 yılında halkalanan ilk leyleğe Alper ismini vererek de bunu perçinlemişlerdi. Bu da benim çok hoşuma gitti.