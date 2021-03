Baharın habercisi leylek erken geldi: Bu yıl bizi şaşırttı

Tüydeş şöyle konuştu: Bilim adamları, her yıl dünya üzerindeki on binlerce kuşun ayaklarına, üzerinde her bir kuşa ayrı olmak üzere kod numarası yazılı halka takıyorlar. Buradaki amaç, kuşların göç yolculuğunu ortaya çıkarıp rotalarını, güzergahlarını, konakladıkları ve beslendikleri alanları belirleyip, türler üzerinde yaptıkları araştırmalarda bunları kullanmak. Bu, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oluyor.