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POLİTİKA

Bahçeli'den AYM'nin Gergerlioğlu kararına tepki: Bu mahkemenin yeniden yapılandırılması milletin beklentisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından cezaevinden tahliye edilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili açıklama yaptı. Kararın haksız olduğunu belirten Bahçeli, "Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden AYMnin Gergerlioğlu kararına tepki: Bu mahkemenin yeniden yapılandırılması milletin beklentisidir
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yeniden milletvekilliği vasfını kazanmasıyla ilgili kararın TBMM Genel Kurulunda okunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Anayasa'nın 14'üncü maddesine göre, Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını anımsatan Bahçeli şöyle devam etti:

"Hakkın kötüye kullanımı haksızlıktır, bu haksızlığı aklamak, temize çıkarmak adalet ilkelerine kastetmek, hukukun evrensel kaidelerine kara çalmaktır. Bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17'nci maddesini açın bakın, görüp göreceğiniz de aynısıyla budur. Hak, insanın ve insanlığın onurudur. Bu onurun çiğnenmesi, bu onura gölge düşürülmesi aynı zamanda insana yapılabilecek en vahim kötülüktür. Hak ile haksızlık yer değiştirilirse, yani haklı olana haksız, haksız olana da haklı muamelesi yapılırsa dünyanın temelleri sarsılır. Özellikle ve altını çizerek ifade etmeliyim ki terör örgütü propagandası yapmanın hakkı olamaz, haklı yanından bahsedilemez. İnsanın malına, canına, varlığına husumet duyan terör örgütlerini düşünce planında bile olsa savunmaya kalkışmak, işlenmiş suçlara taammüden iştiraktir."

Tüm yargı kurumlarının görevinin, hakkı ve hukuku her makam ve mevki karşısında korumak, hiçbir dayatma ve telkine aldırmadan millet nam ve hesabına güvence altında tutmak olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin hakkı olamaz. Lafım Anayasa Mahkemesinedir. Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahkemesinin, HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir." ifadesini kullandı.

"Tam bir haksızlık vücut bulmuştur"

Mahkumiyet kararının 17 Mart'ta TBMM'de okunmasıyla milletvekilliğinin düşen Gergerlioğlu'nun 2 Nisan'da Sincan 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna konulduğunu hatırlatan Bahçeli şöyle devam etti:

"Çok geçmeden devreye giren Anayasa Mahkemesi, bu bölücünün 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine, üstelik de bu şaibeli şahsa 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine' hükmetmiştir. Yani tam bir haksızlık vücut bulmuştur."

Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüşlerinin değişmediğini belirten Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması, millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez. Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan'ı hak olarak görüyor mu? PKK'lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da hak ihlali şemsiyesi altına alacak mı? O halde, Karma Komisyon'da bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görüşmeye ve karara bağlamaya ne gerek var?

HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kuruldaki sırasına oturmuştur. Ama yok sayılan hak ve hukuk olmuştur. Hakikaten derin ızdırap verici bir süreç maşeri vicdanı kanatmıştır. Sebep olanlar utanmalıdır. Cezaevinden çıkar çıkmaz 'Nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır.

Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tavsiyem, bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır."

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