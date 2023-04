Bahçeli'den Biden'a 1915 olayları tepkisi: İftiralar hükümsüzdür

Türkiye’nin öncelikli çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Türkiye zillete müstahak değildir. Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana sahip çıkacaktır.

Coğrafya vatan olurken üstündeki milleti öldürür öldürür diriltir. Katlandığımız her şey daha güvenli bir geleceğin güvencesidir. Bizim gidecek başka bir yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt’te söylemiştir. Her arayış, her yoklayış maceradır.