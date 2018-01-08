Bahçelievler'de lise öğrencisi bıçakla yaralandı

Bahçelievler'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Yenibosna Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıfa giden iki öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle okul dışında tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öğrencilerden biri diğerini, omzundan, kalçasından ve bacağından bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrenci, olayın ardından yardım istemek için okuluna giderken, diğeri de kaçtı.

Durumunun fark edilmesi üzerine yaralanan öğrenci, okula gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, polis ekiplerinin kaçan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

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