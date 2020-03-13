Gündem Bakan Akardan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret
POLİTİKA

Bakan Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

Haber Merkezi AA
​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile geldiği Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da incelemelerde bulundu. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti.


Akar ve Wallace koronovirüs nedeniyle tokalaşmadı.

Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

Vali Doğan'dan faaliyetlere ilişkin bilgi

  • Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını söyledi.

Bakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı yaptı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

Toplantıda Wallace, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla hem BM Güvenlik Konseyi hem de NATO'da, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını belirtti.

İnsani yardım faaliyetlerine de önemli oranda katkı sağladıklarını bildiren Wallace, hem milli olarak hem de NATO'daki faaliyetler üzerinden Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kabede buruk cuma

Kabe'de buruk cuma

Tavaf alanı namaz için de açılmadı.
İlaçları açıkladı

İlaçları açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Virüsü zayıflatmak mümkün.'
İngiliz Bakan İdlib sınırında

İngiliz Bakan İdlib sınırında

​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
Yunan askeri <br>ayakta uyuyor

Yunan askeri
ayakta uyuyor

​Sığınmacılar sadece 100 metre uzaktan ellerini sallayarak geçti.
Sokakları boşaltacaklar

Sokakları boşaltacaklar

İran'da koronavirüsün yayılması önlemek için yeni tedbirler.
İtalya bizi terk etti

İtalya bizi terk etti

​Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti.
Stok var zam yok

Stok var zam yok

​Koronavirüs sonrası 3 liradan 45 liraya çıkmıştı.
Bakanlıktan<br>otobüs genelgesi

Bakanlıktan
otobüs genelgesi

​Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

Hayrete<br>düşüren görüntü

Hayrete
düşüren görüntü

Bölgede kar kalınlığı 10 metreyi buldu.
İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
Karantinada <br>farz değil

Karantinada
farz değil

​Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan koronavirüs açıklaması.
Bir skandal daha!

Bir skandal daha!

Türkiye düşmanlığı 'virüs' gibi yayılıyor.
M4'te ilk devriye

M4'te ilk devriye

MSB, koronavirüs önlemlerini de açıkladı.
'Abdullah Gül<br>ısrarcı oldu'

'Abdullah Gül
ısrarcı oldu'

Bakan Varank, 'Gezi'nin bilinmeyenlerini anlattı.
Premier Lig ertelendi

Premier Lig ertelendi

​Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de tüm profesyonel müsabakalar ertelendi.
Fırsatçılar <br>yine sahnede

Fırsatçılar
yine sahnede

İlaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.