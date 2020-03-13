Bakan Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile sınır hattına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile geldiği Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da incelemelerde bulundu. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti.

Akar ve Wallace koronovirüs nedeniyle tokalaşmadı.

Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

Vali Doğan'dan faaliyetlere ilişkin bilgi

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını söyledi.

Bakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı yaptı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

Toplantıda Wallace, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla hem BM Güvenlik Konseyi hem de NATO'da, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını belirtti.

İnsani yardım faaliyetlerine de önemli oranda katkı sağladıklarını bildiren Wallace, hem milli olarak hem de NATO'daki faaliyetler üzerinden Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.