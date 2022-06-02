Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya'nın temizlemediği teröristler Suriye'den bize saldırıyor

Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'yla bugün ülkenin çok güçlü olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nı sadece seçim zamanında sahada görmek istemediklerini belirten Çavuşoğlu, "İşte bu salonda olduğu gibi ülkemize millet yolunda da el ele, omuz omuza, gönül gönüle birlikte yürümeye devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa'nın ortasında bir savaşın yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün Ukrayna savaşında her iki tarafı aynı masada bir araya getirebilen başka ülke var mı Türkiye'den başka? Tüm ilkesel tutumumuza rağmen her ülkenin bunu kabul etmesinin sebebi ne? Türkiye'ye olan bir güven. Ateşkes sürecinde, diyalog sürecinde onları bir araya getirdik ama daha sonra masadan uzaklaştıklarını da gördük.

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Çünkü başka dinamikler giriyor işin içine. Savaşın bitmesini istemeyenler de ortaya çıkıyor. Daha doğrusu istemediklerini gösteriyorlar. Ama son günlerde tekrar müzakereye dönme konusunda bir arzu var. Çünkü bizim bu savaşı istemeyenlere ve her iki tarafa başından beri söylediğimiz gibi burada askeri bir çözüm yok. Hiçbir taraf bir savaşı kazanamaz. Tek çözüm yolu var masa, diplomasi. O yüzden iki tarafı tekrar bir araya getirmek lazım. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

"İlkesel dış politika izlerseniz herkesin önünde olursunuz"

Küresel sistemde sahada ve masada en önemli aktörlerden birisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sadece askeri gücümüz sayesinde değil. O da önemli, caydırıcılık gücümüz önemli ama ilkesel dış politika izlerseniz herkesin önünde olursunuz. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz bir taraftan girişimci, aynı zamanda insani bir dış politika, sahada ve masada önemli bir aktör ve uluslararası sistemin değişimine öncülük eden bir liderlik. Hamdolsun bunu hep beraber başarıyoruz Türkiye olarak." ifadesini kullandı.

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"Dünyada tahılın üçte birini Rusya ve Ukrayna üretiyor"

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna savaşı ile son dönemde dünyada gıda güvenliği konusunun ön plana çıktığına değinerek, "Yani kıtlık. Tahıl, buğday, gübre... Çünkü dünyada tahılın üçte birini bu iki ülke üretiyor. Şimdi bu tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da kilit ülke Türkiye. Koridor açılacak, mayınlar temizlenecek, Rusya'ya savaş gemilerini oraya sokmayacak, tahıl taşıyacak gemiler Ukrayna'ya silah taşımayacak. Bir sürü detayları var. İşte Cumhurbaşkanımız sürekli Putin'le ve Zelenski'yle bunları konuşuyor." diye konuştu.

"Dünyada görülmemiş fiyat artışları var"

Bugün dünyada büyük bir enflasyonun olduğunu örneklerle anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada hiç görülmemiş, 50 yıldır, 40 yıldır görülmemiş fiyat artışları var. İşte bu krizin, başlangıçta savaşta önceliğimiz insani boyutuydu, şimdi ekonomik boyutu bunlar. Herkesin yüz yüze gelmesi lazım. Şimdi bunları bahane ederek kendi içimizde de ekonomik sorunlarımızı çözmek için 'bahane edelim, bunlar var ne yapalım?' deme lüksümüz de yok. Öyle de yapmıyoruz zaten. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün bu fiyat artışlarını nasıl durdurabiliriz? Vatandaşlarımızı bu fiyat artışı karşısında nasıl ezdirmeyiz? Çiftçimizden, değişik sektörlere kadar üretimi artırmak için neler yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Bunun faydalarını da görüyoruz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyor."

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"Krizleri fırsata çevirmenin çabası içindeyiz"

Ekonomik mücadeleyle uğraşırken terörle mücadeleyi yavaşlatma lükslerinin olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Pençe-Kilit Harekatı'yla bize yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerini, teröristleri, PKK teröristlerini Kuzey Irak'tan temizliyoruz. Irak'a da çok büyük katkı sağlıyoruz bu anlamda. İşte Suriye'de daha önce belli bölgeleri temizledik ama son zamanlarda özellikle Rusya ve ABD'nin söz vermesine rağmen temizlemediği teröristler şimdi Suriye'deki mevcudiyetimize, Suriye'den Türkiye'ye saldırıyor. Aynı şekilde Suriye'deki sivillere saldırıyor. Dönmek isteyen Suriyelilerin dönüşünü de engelliyor. Çünkü oradaki tekeli bozulacak. Özellikle de Kürtlerin dönmesine izin vermiyor.

Şimdi bize yönelik bu tehdidi bizim bertaraf etmek bizim görevimiz değil mi? Bizim görevimiz. Biz bırakın geçmişi son 20 yılda da değişik krizlerle karşı karşıya kaldık, içeride. Ekonomik krizler de oldu. Dünyada da ekonomik krizler oldu. Birçoğu da Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teğet geçti ama şu anda dünyadaki yaşanan kriz farklı. İşte kriz ortamında bile bunu fırsata çevirmek için diğer taraftan yatırımlara devam etmemiz gerekiyor."

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"Lojistik merkezi olmak için bu altyapımızı da güçlendirmeye devam etmeliyiz"

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'nin özellikle lojistikte, taşımacılıkta bir merkez haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun için alt yapımızı güçlendirmemiz lazım. Çünkü Rusya üzerinden artık Çin de Avrupa'ya mal gönderemiyor. İşte önümüzdeki günlerde, 27'sinde Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye üçlü toplantısını, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Kazakistan'daki ürünler de Avrupa'ya Rusya üzerinden gidemeyecek. Nereden gidecek? Tek alternatif var, bizim üzerimizden. O yüzden yani bu lojistik merkezi olmak için bu altyapımızı da güçlendirmeye devam etmemiz lazım. Yani krizlerin geçmesini beklersek çok geç kalmış oluruz. Krizleri fırsata çevirmenin çabası içindeyiz."

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