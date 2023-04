Bakan Çavuşoğlu Sudan'daki son durumu açıkladı: Bin 834 kişiyi tahliye ettik

Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor. 1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize 'dönmek istiyoruz' diyen her bir vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz.

Her iki tarafın da bize karşı kötü niyeti yok fakat bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı. Bakan yardımcımız gelecek hafta ara buluculuk için Sudan'a gidecek.

Sandıklara gidilmesi için çağrı yaptık. Ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olunmalı, her seçimde katılım artıyor. Her partinin sandık başında müşahitleri var güvenlik konusunda bir sorun yok. Yurt dışında seçime katılım oranı her seçimde daha da artıyor. Fakat Almanya'nın izin vermemesine çok şaşırdık. Geçmişte böyle bir sorun yaşanmamıştı. Almanya'dan beklentimiz kararını gözden geçirmesi. Bu vatandaşlarımızı bir misyonlarımızın olduğu yere gitmek için neden zorlayalım. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Güvenliğin de sağlandığına göre Almanya'nın da izin vermesi gerekiyor.