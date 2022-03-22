Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate görüşmesi

Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık” ifadelerini kullandı.