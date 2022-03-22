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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan’da Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık” ifadelerini kullandı.
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