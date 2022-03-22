Bakan Çavuşoğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Kouyate görüşmesi

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık” ifadelerini kullandı.
#Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyaté ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık.
Had a conversation w/FM @morissanda of #Guinea in Islamabad. Underlined that the constitutional order should be established as soon as possible. 🇹🇷🇬🇳 pic.twitter.com/K1hxIYfGzS
#Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyaté ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık.