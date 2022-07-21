Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki kirli provokasyona yalanlama: Sivillere saldırı olmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'in özel röportaj konuğu olan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK tarafından Irak'ta meydana gelen patlamaya ilişkin şunları söyledi:

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ"

"Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dün bu haberler gelir gelmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.

Bunlar da doğru değil, Türkiye bir taraftan aydınlatılması için iş birliği yapacağım derken, Türkiye'ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil. Biz bugüne kadar Irak'ın hatta Suriye'nin yani tüm komşularımızın fakat özellikle iki ülkeyi vurguluyorum. Terörle mücadele yaptığımız iki ülkeyi vurguluyorum. Sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten daha güçlü şekilde destekledik. Irak ile ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleşmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Bizim açıklamamız gayet açık ortada net. Tabiki Irak halkının acısını paylaşıyoruz. 9 tane Irak vatandaşı hayatını kaybetti.

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Irak ile her zaman terörle mücadelede işbirliği yapmak istediğimizi de kendilerine söylüyoruz. Açıklamalarımızda da bunu vurguluyoruz. Malesef Irak'ta DEAŞ önemli bir ölçüde temizlendi fakat PKK terör örgütünün mevcudiyeti son derece güçlü bir şekilde var. Dün Irak'ta toplanan ulusal güvenlik konseyinin açıklamasını tabi bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil fakat en sonunda ülkelerinde terör mevcudiyetinin olduğunu da kabul ediyorlar.

Sonuçta bu terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemek lazım. Türkiye'den temizlemek lazım, Suriye'den temizlemek lazım, Irak'tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz iş birliğine her zaman varız. Özellikle Irak'ta PKK'nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK'dan temizlenmesi konusunda iş birliğine de hazırız.

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