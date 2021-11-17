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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Yaptıkları Azerbaycan topraklarına terör saldırısıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonlarına sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Yaptıkları Azerbaycan topraklarına terör saldırısıdır. Ermenistan'ın provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Ermenistana tepki: Yaptıkları Azerbaycan topraklarına terör saldırısıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile Bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonu’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Köklü bağlarımız var, tarihi bağlarımız var. İlişkilerimizi değişik alanlarda geliştirip güçlendirmek istiyoruz. Bu bağlarımız tüm körfez ülkelerimiz için geçerli. Dolayısıyla son zamanlarda körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve gelişmeye başlamasından dolayı biz Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Ermenistan ateşkes ihlali

Yapılan ikili görüşmede bölgedeki önemli konuların ele alındığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Düzenli istişare içerisinde olma konusunda mutabık kaldık. Bundan sonra karşılıklı ziyaretlerimizi düzenli bir şekilde yapacağız. Siyasi istişarelerimizi hem ikili düzeyde hem de bölgesel konuları ele almak için gerçekleştirmemiz lazım” şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, her konuyu diyalogla ele alma konusunda mutabık kalındığını vurgulayarak, özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaşma sağlandığını kaydetti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycan yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir işgal edilen topraklarını yine Ermenistan’ın buna benzer provokasyonları neticesinde başlattığı operasyonla 44 gün içerisinde geri aldı. Böylelikle kararlılığını gösterdi ve Türk’ün gücünü de göstermiş oldu. Biz en başında da söyledik, can Azerbaycan yalnız değildir, şimdi de söylüyoruz Azerbaycan hiçbir zaman yalnız olmayacaktır. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı, biz de onları yalnız bırakmayacağız.”

  • Azerbaycan’ın kendi topraklarını aldığını ve yaşanan savaşın ardından barışı isteyen taraf olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan’ın aynı tutum içerisinde olmadığını bildirdi.

“Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır”

Ermenistan’ın ateşkes imzalandıktan hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak, Azerbaycan’a saldırıda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Bunlara savaştan dolayı savaş esiri de diyemeyiz. Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Bir yandan bunların verilmesi için hepimize yalvaran Ermenistan var. Diğer taraftan ise sınırda aynı provokasyona devam ediyor, Azerbaycan’ın topraklarına ve askerlerine saldırıyor. İki tutum arasında ciddi fark var. Ermenistan’ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da bir netice getirmez. Hiçbir zaman da getirmeyecek” açıklamasında bulundu.

Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
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Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı Şuşa şehrinde bu sabah, Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde militanın araçla Azerbaycan askerlerinin bulunduğu alana yaklaşıp, araçtan inerek el bombasını attığı anlar yer alıyor.

“Azerbaycan kendi topraklarını aldı, senin topraklarına tecavüz etmedi”

“Türkiye olarak bölgenin istikrarını yeni sayfalar açmak, ilişkileri normalleştirmek istiyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Biz bunları söylerken Ermenistan’ın yaptıklarına bakın. Ermenistan’ın da barıştan yana tavır koyması lazım. Artık bir şeyi de kabul etmesi lazım. Buralar Azerbaycan topraklarıydı ve haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını aldı, senin topraklarına tecavüz etmedi” ifadelerini kullandı.


Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusu top atışlarıyla karşılık verdi: Görüntüler paylaşıldı
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Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusu top atışlarıyla karşılık verdi: Görüntüler paylaşıldı
Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi. Sınırdaki gerginlik sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, sınırdaki durumun son derece gergin olduğu, Ermenistan tarafından kayıplar verildiği aktarıldı.


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