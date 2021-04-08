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POLİTİKA

Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez duyurdu: Karadenizin Fatihi yeni sondaja başladı
Fatih sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu için yola çıktı
EKONOMİ
Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu için yola çıktı

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
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Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi.


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