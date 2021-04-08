Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" ifadelerini kullandı.
🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.
Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 🇹🇷
Rastgele 🙋🏻♂️#FatihKaradenizde
🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.