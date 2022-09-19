Bakan Ersoy Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin gerçeği açıkladı: Hortum çıksa kuleyi götürürdü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kız Kulesi restorasyonu' tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kapadokya Bölgesi'ndeki yol projesine yönelik iddialarına da 'dezenformasyon' diyerek değinen Bakan Ersoy, mevcut yolun kapatılması için UNESCO'nun yazı gönderdiğini söyledi.
Geçen yıl restorasyona alınan tarihi yapının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri mevcut tartışmalarının yanında "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, ilk olarak bu konuya değindi.
Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde;
Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.
''HORTUM ÇIKSA KULEYİ GÖTÜRÜRDÜ''
Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik.
Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.
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''BİNANIN ALTINDA BOŞLUKLAR VARDI''
Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.
RESTORASYON SÜRECİ NEDEN UZADI?
Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.
Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.
Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak.
PERİ BACALARINDA YIKIM
''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yarayan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor'' dedi.