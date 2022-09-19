Bakan Ersoy Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin gerçeği açıkladı: Hortum çıksa kuleyi götürürdü

Geçen yıl restorasyona alınan tarihi yapının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri mevcut tartışmalarının yanında "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, ilk olarak bu konuya değindi.

Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.

''HORTUM ÇIKSA KULEYİ GÖTÜRÜRDÜ''

Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik.

Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.

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GÜNDEM Sosyal medyadaki 'Kız kulesi yıkıldı' iddialarına yalanlama: Çalışmalar 2022 yılı sonunda bitecek

''BİNANIN ALTINDA BOŞLUKLAR VARDI''

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.

RESTORASYON SÜRECİ NEDEN UZADI?

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.

Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.

Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak.

PERİ BACALARINDA YIKIM

''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yarayan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor'' dedi.

FOTOĞRAF 9 Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İki beldeyi birbirine bağlayan ve uzun yıllardır kullanılan yolun, Göreme Açık Hava Müzesi'nden geçtiğini, bu alandaki tarihi kilise ve peribacalarına zarar verdiğini aktaran Ateş, Kapadokya Alan Başkanlığının kararıyla bu yolun trafiğe kapatılması için başlanılan alternatif yolun yapımının sürdüğünü dile getirdi. Ateş, alternatif yol çalışmalarının 2,2 kilometre uzunluğunda, 5 ila 7 metre genişlikte ve mevcutta kullanılan kadastral yol hattında yürütüldüğünü, yolun son 200 metrelik kısmında yer alan peribacalarına zarar verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. ​​​​​​​Ortahisar-Göreme arasındaki trafiğe henüz kapatılmamış eski yolu kullanan ağır tonajlı araçların yaydığı titreşimin çevredeki tarihi kiliselerin fresklerinde dökülmelere neden olduğunu anlatan Ateş, çalışmanın Kapadokya'nın geleceğini kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. \"Peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor\"



Sosyal medyada peribacalarına zarar verildiğine yönelik iddiayı paylaşanların projeyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti.. \"Halihazırda kullanılmakta olan Ortahisar-Göreme yolunun altında, yaptırdığımız jeoradar çalışmasına göre 7-8 tane kaya dam bulunmaktadır. Bunların kilise veya farklı bir müştemilat olup olmadığı zamanla gün yüzüne çıkacak. Muhalefetin dediği gibi biz Kapadokya'nın kalbine hançer saplamıyoruz, tam tersine 50 yıl önce saplanmış hançeri çıkarıyoruz.. Yeni alternatif yolla, hiç zararsız diyebileceğimiz bu yolla, mevcut yolun altındaki kilise ve benzeri müştemilatları da kurtarmış ve turizme açmış olacağız. Peribacaları kesilmiyor. Orada daha önce izinsiz yapılan iki adet WC ünitesi kaldırıldı. Bununla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının kararları var... Onun dışında hiçbir peribacası veya kiliseye müdahale edilmedi. Asla böyle bir durum söz konusu değildir. Medyada çıkan görüntüler farklı bir taraftan çekim yapılarak bilhassa peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum asla söz konusu değil. İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya.\" Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama: Niteliksiz bir kaya Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ateş "Medyada çıkan görüntüler farklı bir taraftan çekim yapılarak bilhassa peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum asla söz konusu değil. İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya" dedi. BiP'te paylaş

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''MEVCUT YOL İÇİN UNESCO YAZI GÖNDERDİ''

''Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gönderdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var''

İPTAL EDİLEN FESTİVALLER

Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptalleri başta siyasetin de gündemine yerleşmiş ve beraberinde tartışmaları da getirmişti.

Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu.

SALGIN SONRASI KRUVAZİYER TURİZMİ

Yaz turizminde Türkiye'nin krizden etkilenmediğinin altını çizen Ersoy, ''Galataport'un devreye girmesiyle de Türkiye çok büyük bir atağa girişti. Bu bizim açımızdan çok gurur verici'' dedi.

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FOTOĞRAF 14 5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi. Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.



Yalan ve maksatlı bilgi paylaşımları ile bir anda alevlenen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Neden restorasyona gerek olduğu, ne tür çalışmalar yapılacağına ilişkin tüm detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor.



1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak.



Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.



GÜÇLENDİRME YAPILACAK



Kız Kulesi'nin genel yapısının yanısıra üzerine kurulu olduğu adanın durumu da detaylı olarak incelendi. Balık adamlar deniz altındaki bölümün kontrolünü yaptı. Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü.



Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak.



Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.



Ayrıca Kız Kulesine giden temiz su elektrik hatları yenilenecek, kanalizasyon erişimi sağlanacak, paratoner takılacak.



BAHARDA HALKA AÇILACAK







Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor. Vatandaşlar tekneler ile Kız Kulesine gidip avluda bulunan seyirdim teraslarında dolaşıp ahşam merdivenlerden kuleye çıkabilecek ve İstanbul manzarasını izleyebilecek. İsteyen küçük kafede oturup çay ve kahvesini içebilecek.



Restorasyon bittikten sonraki hali. Kız Kulesi'nin altı aşınmış: Olası bir depremde yıkılırdı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı.

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