Bakan Fidan'dan Karabağ açıklaması

"Fakat bölgeye yatırım yaptıkça bölge geliştikçe daha fazla insanı, turisti, yatırımcıyı çekmekte ve daha fazla altyapıyı da yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu bir hizmet yarışına dönüyor. Çünkü yatırımı bir kez oluşturduğunuz yetmiyor. Onu daha sonra daha fazla geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü nüfus ve iş hacmi büyüyor. Ekonomi büyüyor, gelen turist sayısı artıyor. Dolayısıyla bu koordinasyon kesintisiz şekilde devam edecek. Yatırımlarımız devam edecek. Muğla'nın kendi yerel ihtiyaçlarına uygun ama evrensel kalkınma kriterlerini gerektiren her türlü çalışma yapılmaya devam edecek. Bunu da buradan memnuniyetle ifade etmek isterim."

"New York'taki görüşmelerde (Tahıl girişimi) yine bir numaralı gündemdi"

"Türkiye kalkındığı zaman sadece biz istifade etmiyoruz bundan. Güneyimizdeki, doğumuzdaki, kuzeyimizdeki, batımızdaki bütün ülkeler istifade ediyor. Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz ülkeleri bundan istifade ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'mız ile New York'taydık. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın merkezinde olduğu yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Burada da bölgemizi ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren yerel ve stratejik konularla ilgili çok ciddi görüşmeler gerçekleştirildi. Bunların başında şu anda devam etmekte olan Karadeniz'deki ticareti de engelleme potansiyeli olan Ukrayna'da olan savaş. Rusya-Ukrayna arasında devam eden bu savaşın bir şekilde durdurulması veya savaş devam ederken insanlık adına yapılabilecek hizmetlerin yapılabilmesi konusunda başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, hükümetimiz, devletimiz büyük bir çaba içerisinde. Savaşı durdurmak tabii ki bir numaralı önceliğimiz. Çünkü bölgeye ve dünyaya büyük bir zarar vermekte. Ama devam ederken başta esir takası olmak üzere birçok konuda da girişimlerimiz devam ediyor. Bunların başında Karadeniz tahıl girişimi gelmekte. Bu konu sadece bölgemizi değil özellikle başta Afrika ülkeleri olmak üzere insanlığın tamamını ilgilendiren bir sorun. Şu anda sofralarımızda ekmek var. Her gün sofralarımıza gelen ekmek bizim için bir olağanüstülük arz etmiyor olabilir ama yokluğunu gördüğümüz zaman orada şüphesiz alarm zilleri çalmaya başlıyor. Şu anda bu alarm zilleri birçok ülke için çalma durumunda. Bunu engellemenin bir yolunu bulmak gerekiyordu. Geçen yıl itibarıyla Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünce yürütülen müzakerelerde bu sorun aşılmıştı. Bu yıl yine bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. New York'taki görüşmelerde bu yine bir numaralı gündemdi."