Bakan Karaismailoğlu: Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında Azak Denizi’ndeki limanlarda kalan gemiler için güvenli koridor oluşturulduğunu belirterek “Yapılan görüşmelerin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı.

Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili açıklama yaptı. Son gelişmeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Azak Denizi’ndeki limanlarda Türkiye’ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini hatırlattı.

YAĞ TAŞIYAN GEMİLER 15 MART'TA VARACAK

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Yağ yüklü 4 gemi Karadeniz’e seyir halinde Limanlarda bulunan gemilerin 9 Mart tarihinde kalkış izni aldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizine açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyrediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek. Diğer 4 ayçiçek yağı taşıyan gemi ise Karadeniz’de seyir halinde olup, 17 Mart’a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

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Ayçiçek yağı yüklü 5 gemi Karadeniz’e açıldı Bu gemiler dışında Azak Denizi’ndeki limanlarda 18 adet Türk sahipli geminin de beklediğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine

KALKIŞ İZNİ ALDI

Çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Azak Denizi’ndeki Temruk Limanı’nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Karadeniz’de kiolumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi’nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.

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Rusya’nın Karadeniz’de bulunan limanlarında savaş durumu sebebiyle herhangi bir durma veya yavaşlama olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, buradakilimanlara gemilerin giriş, çıkış, yükleme ve tahliye yaptıklarını belirtti.