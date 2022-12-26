Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir biz işimize bakarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahasının hizmete alınma törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, tören alanına gidişte vatman koltuğuna oturarak metroyu da kullandı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından yapımı tamamlanan depo sahası ve kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı projelerimizle bütünsel kalkınmayı destekliyoruz. Memleketimizin her bir köşesinde yeni üretim sahaları, istihdam alanları oluşturuyoruz. Milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu seyahate erişimine imkân sağlıyoruz. Bugün de dünyanın bir numarası İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezini bağlayacak ve güzergâh üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek olan Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy -İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Beşiktaş Metro Hattı çalışmalarımızda incelemede bulunuyoruz. Bugün, buradaki faaliyetlerimizde bir eşiği daha aşmanın memnuniyetini sizlerle paylaşıyoruz. Yakında açılışını yapacağımız metromuzun araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladık. Depo sahası, parklanma, bağlantı yollarıyla beraber bu büyük yatırımımızı birazdan hep birlikte gezeceğiz. Bildiğiniz gibi 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy İstanbul Havalimanı metromuzun yapımına 2018 yılında başladık. Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Arnavutköy-1, Arnavutköy-2 ve havalimanı Kargo olmak üzere 8 istasyonumuz bulunuyor. Burada, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ediyoruz. Uluslararası bir havalimanı olan, taşıdığı yolcu sayısıyla, ulaştığı yoğunlukla her sene dünyada ve Avrupa'da rekorlar kıran, en ciddi havacılık otoritelerinden halk oylamalarına kadar pek çok alanda ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı'mız, ülkemiz için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuşuyor. Metro Hattımızı hizmete açtığımızda günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın işletmeye alınması ile: Arnavutköy- Beşiktaş arası seyahat süresi 36 dk, Başakşehir (Metrokent)- Kağıthane arası seyahat süresi 48 dk, Küçükçekmece- Kemerburgaz arası seyahat süresi 50 dk olacak" dedi.

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'İLK DEFA MOTORU YERLİ ÜRETİLMİŞ METROLAR HİZMET VERECEK'

Bakan Karaismailoğlu "Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesinin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek. Şehir içi raylı sistemler ile devam eden demiryolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırlıyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinde 5 bine yakın şantiyede ve hizmet noktamızda, 700 bin mesai arkadaşımla alın teri döküyoruz. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbul'da hizmet verecekler. İlk defa yerli ve milli imkânlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak. Başkaları kilometrelerce laf üretir; millete bir faydaları dokunmaz. Bizler; işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var" diye konuştu.

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'BAKANLIĞIMIZ 100 MİLYAR TL'YE YAKIN YATIRIMI İSTANBUL'DAKİ METROLARA YAPMAK ÜZERE'

Bakan Karaismailoğlu kontrol merkezinde yaptığı açıklamada ise, "Gayrettepe'den başlayıp, İstanbul Havalimanı üzerinden Küçükçekmece'ye kadar ulaşacak 69 kilometrelik metro hattımızı tam olarak yönetecek. Bunlar büyük ve gurur verici işler, 100 milyar TL'ye yakın yatırımı İstanbul'da metro yatırımı olarak bakanlığımız yapmak üzere, bunları bir bir hizmete açıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 9 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son dönemde hayata geçirilen ulaştırma yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2003-2021 yıllarında 183,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, yatırımlarla birlikte Türkiyenin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu yılda 28 milyar dolar tasarruf elde edildiğini belirtti. 12 BÜYÜK PROJEYİ AÇTIKDünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 55 günde 12 büyük projenin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. İlk olarak 2 Ekimde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünellerini, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG fabrika yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gaziantepte GAZİRAYı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğünü açtık dedi. 10 YILLAR SONRASINI PLANLADIKPerşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı- Hamur- Tutak- Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu hizmete sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk; ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiyenin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük projenin açılışını yaptık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımları kapsamında, 55 günde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Çanakkale Küçükkuyu Ayvacık Yolu Assos-Troya tünelleri, Gaziray ile Eğiste Hadimi Viyadüğü başta olmak üzere 12 büyük projenin açılışının yapıldığını anlattı. Karaismailoğlu, "10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

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FOTOĞRAF 10 Bakan Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosuyla Fevzi Çakmak-Hastane metro istasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında yolculuk yaptı. Metroda yolcularla sohbet eden Karaismailoğluna vatandaşlar, metronun havalimanı ulaşımı için kendilerine çok büyük kolaylık sağladığını söyleyerek, teşekkür etti. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, Ankara seyahati için bugün havalimanına metro ile gelmeyi tercih ettiklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, yolculuk süresince vatandaşlardan aldıkları geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ve gururlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe biz de gururlanıyoruz. Bizim yaptığımız işleri milletimiz kullandığında onların duyacağı memnuniyet bizim en büyük sevincimiz. O, bütün yorgunluklarımızı bize unutturuyor. İstanbul gibi metropollerde bu tür raylı sistem, toplu taşıma hayatın bir parçası olmak zorunda. Buradaki hayatın kolaylaştırılmasının, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin başka bir yolu yok. O yüzden hem lastik tekerlekli araçlardaki işletme standartlarının artırılması hem de raylı sistemlerde, metroların da oldukça yaygınlaştırması ve kaliteli hizmet verilmesi gerekiyor. Şu an İstanbulda devam eden yaklaşık 200 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor. Bakanlık olarak kendilerinin de İstanbulda yedi hatta yoğun bir çalışma yaptıklarını, efor sarf ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, Onlardan bir tanesini geçen hafta bitirmiştik. Pendik Sabiha Gökçen metro hattı. Artık Kadıköyden binen bir vatandaşımız 50 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşabiliyor. Bu, bize bir gurur veriyor. Bundan sonra devam eden 6 tane metro hattımızı da peyderpey İstanbulluların hizmetine sunacağız. Daha önce açıkladığımız gibi bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanının Kağıthane bağlantısını bitireceğiz ve aynı zamanda yine bu yıl içerisinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin içinden de geçen Başakşehir Metrokent- Kayaşehir metro hattımızı da bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. ifadelerini kullandı. Pendikle Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyorSabiha Gökçen metro hattının Marmarayla olan Pendik bağlantısının tamamlanmasının yolcular için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, böylelikle çok daha konforlu bir ulaşım sunulacağının altını çizdi. Karaismailoğlu, şunları söyledi:Pendikle Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın, daha önce başlanmış olan hattın, bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor. Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendikten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız Ayrılıkçeşmeye, Kadıköye kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar. Biten ve devam eden çalışmalarda çok kişinin emeği olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu, O yüzden başkalarının emekleri üzerinden değil de kendi yaptıkları emeklerini anlatmalarını bekliyoruz. dedi.Türkiyenin her yerinde önemli çalışmalar yapıp, önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, yarın Çanakkalede Assos ve Troya tünellerinin açılışlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla gerçekleştireceklerini anımsattı. Karaismailoğlu, Türkiyenin her köşesinde yatırımlara ve çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, Anadolunun her köşesinde vatandaşın ihtiyacı olan bütün projeleri bir bir bitirip milletin hizmetine sunacaklarını aktardı.Bakan Karaismailoğlu açıklamasının ardından Ankaraya gitti. Bakan Karaismailoğlu Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe biz de gururlanıyoruz. Bizim yaptığımız işleri milletimiz kullandığında onların duyacağı memnuniyet bizim en büyük sevincimiz." dedi.

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FOTOĞRAF 22 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatı devam eden Darıca Sahil-Gebze OSB Metro Hattı Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Törenine katıldı. Toplam 27 bin 354 metre tünel kazısı yapılacak olan çalışma kapsamında, 26 bin 316 metre uzunluğunda tünel açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın Gebze OSB ile Gebze Gar arasındaki kısmının 2023 yılı içerisinde, Gebze Gar ile Darıca Sahil arasında kalan 4 kilometrelik kısmın ise 2024 yılı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZTörende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiyede demir yolları reformunu başlatarak, atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bir yandan şehirlerarası demiryolu ağını geliştirirken, diğer yandan ülkemizdeki şehir içi raylı sistem yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Türkiye genelinde, 12 ayrı şehrimizde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bu hatların 312 kilometrelik bölümü bakanlığımız tarafından yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca, bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 şehir içi raylı sistem hattımızda inşaatımız devam ediyor. Bunların toplam uzunluğu 185 kilometredir dedi. YAPTIĞIMIZ HER BİR KİLOMETRE YOLU AKARSUYA BENZETİYORUZTürkiyenin ulaştırma alanında önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu projemizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerimizle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz. Teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak, yeridir ve yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Bizler, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa, oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakka hizmettir. Bizler başkaları gibi, algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz diye konuştu. Konuşmanın ardından tünele giren Bakan Karaismaioğlu ve beraberindekiler, tünelin birleşimini izledi. İş makinesiyle açılan delikten giren 2 işçi, Bakan Karaismaioğluna Türk bayrağı takdim etti. Tünelde çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tören sona erdi. Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatı süren metro çalışmalarında Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demir yolları reformunu başlatarak, atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz" dedi.

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