​Bakan Kasapoğlu Antalya'da dört farklı spor branşını yerinde takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’daki hafta sonu mesaisine sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı.

Bakan Kasapoğlu, 85 ülkeden yaklaşık bin 900'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Ironman Triatlonu'nun startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışları öncesi yaptığı açıklamada, Ironman Triatlonu'na katılan sporcuları Türkiye'de görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erdi

Bakan Kasapoğlu, Ironman Triatlonu ödül törenine katıldı

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park'ın sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda, 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla tamamlandı.

Erkeklerde 3 saat 53 dakika 32 saniyeli derecesiyle Litvanya'dan Artyom Soloduha birinciliği elde etti. İsviçre'den Jonathan Guisolan ikinci, İngiltere'den Henry James üçüncü oldu. Kadınlarda ise 4 saat 19 dakika 13 saniyeyle İngiltere'den Jordan Matthews şampiyon oldu. Türkiye'den Melda Darvis ikinci ve Çiğdem Tütüncü üçüncülüğü elde etti.

Bakan Kasapoğlu, The Land Of Legends içindeki alanda düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu’nun ardından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, satranç sporcularını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Satranç, en fazla lisanslı sporcumuz olan branş.” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı.

Bu başarı öyküsünü hep birlikte yazdıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor. Bunun arkasında büyük bir çaba ve gayret var. Birazdan tenis şampiyonasına gideceğim. Sabah triatlon yarışı vardı. Dünyanın her yerinden binlerce sporcu vardı. Her gelen sporcunun altyapıya ve organizasyonların başarısına olan hayranlığı Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu, spor turizminde de marka bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede hem tesis altyapısıyla hem organizasyon becerileriyle ve tabii ki donanımlı antrenörleri ve birbirinden başarılı sporcularıyla daha büyük hedeflere hep birlikte gidiyoruz. Her alanda başarılı sonuçlarla ay-yıldızımızı yükseklerde dalgalandırıyoruz.”

Konuşmaların ardından, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na takdim etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonanın açılış hamlesini yaparak sporculara başarılar diledi.

2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında, 46 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin 196 sporcu ile katıldığı şampiyonada Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31'er sporcu madalya için yarışacak.

Bakan Kasapoğlu, tenis turnuvaları ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Antalya'da düzenlenen Davis Cup Juniors (Erkekler) ile Billie Jean King Cup Juniors (Kadınlar) finallerini izlemek üzere Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarına geçti.

23 ülkeden 32 takımın katıldığı Davis Cup Juniors'ta Brezilya birinci olurken, ikinciliği ABD, üçüncülüğü ise İtalya kazandı. Billie Jean King Cup Juniors'ta ise ABD birinci, Çekya ikinci ve Japonya da üçüncü oldu.

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye iddiasını büyüterek devam ettiriyor”

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcu Adem Asil'in İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandığını söyledi.

Sporun her alanında iddialarını, hedeflerini gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“2019'da dünya şampiyonu İbrahim Çolak bizi gururlandırmıştı. Dün, 2022 için Adem Asil gururlandırdı. Bu vesileyle yeni şampiyonumuz Adem Asil'i gönülden tebrik ediyoruz. Tabii ki başarılar önemli. Başarıya odaklanmak, o başarıya sahip olmak ve onu gerçekleştirmek önemli. Ama başarıyı sürdürmek daha önemlidir. Dünkü cimnastik başarımız, sürdürülebilirliğin var olduğunu, bu anlamdaki Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü gösteriyor. Teniste ve diğer branşlarda da aynı durum söz konusu. Her branşta Türkiye iddiasını başararak, büyüterek, güçlendirerek devam ettiriyor.”

“Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke”

Sporun aynı zamanda diplomasi, devasa ekonomik boyutu olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Su sporlarından ekstrem branşlarına, kış sporlarına kadar her alanda mükemmel altyapılarımız var. Dünya kupası nedeniyle Antalya başta olmak üzerine Türkiye'nin pek çok şehri, dünyanın ve Avrupa'nın dünyaca ünlü pek çok futbol takımına kamplar vesilesiyle ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde bir marka. Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da engin vizyon var. O engin vizyonun öncü liderliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, o anlamdaki gayretleri, çabaları, liderliği var. Altyapısıyla sporcu yetiştirmesiyle spor turizminden endüstrisine çok büyük söz sahibi olan bir ülke olarak bir devrimi gerçekleştirdik. İşte onu sürdürebilir kılma, tabana yayma adına gerektiğinde mahalle mahalle köy köy gezerek büyük adımlar attık. Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke.”

Bakan Kasapoğlu, 2021'de salgına rağmen teniste 174 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, 2022'nin 10 ayında ise bu sayının 180 olduğunu belirtti.

Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty da sporcuların bu turnuvalarda ülkelerini temsil etmesinin büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini verirken Haggerty'e de plaket takdim etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreninin ardından Antalya’da kamp yapan Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı oyuncularını da ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, çalışmaları hakkında bilgi alarak milli sporculara başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi

Bakan Kasapoğlu son olarak, Spor Toto Süper Ligi’nin 13. Haftasında Corendon Aırlınes Park Antalya Stadı’nda oynanan Fraport Tav Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasını tribünden izledi.