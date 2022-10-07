Gündem Bakan Kasapoğlu Yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacak
POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu: Yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Kasapoğlu, ''Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için bin 200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacak
Foto: Arşiv.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.

  • Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına iştirak etti.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yaklaşık 70 bin kişilik bir aile olduklarını söyledi.

'70 bin kişilik bir aileyiz'

7 gün 24 saat, gençlerin her işinin içinde olma anlayışıyla katılımcılık ruhuyla yollarına devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için bin 200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

KYK kredi burs başvuruları kılavuzu: e devlet GSB Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurularında merak edilenler
ÖZGÜN
KYK kredi burs başvuruları kılavuzu: e devlet GSB Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurularında merak edilenler

Öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere 550 bin sözleşmeli kadroya alınacak
ÖZGÜN
Öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere 550 bin sözleşmeli kadroya alınacak
Mevlit Kandili sevinci

Mevlit Kandili sevinci

Peygamber Efendimizin doğum günü bu gece kutlanacak.
Şırnakta geziciler keşfetti

Şırnak'ta geziciler keşfetti

Doğa harikası kanyonu görenler hayran kalıyor.
Bakan Soylu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak

Bakan Soylu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
12 madde daha kabul edildi

12 madde daha kabul edildi

​İnternet haberciliğinde yeni dönem...

​'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için geliyor'

​Altılı masada bir çatlak daha: Büyük ortaktan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi.

Savcı 12 sanık için hapis 91 sanık için beraat talep etti.

18 terörist etkisiz hale getirildi.

​İkna etmek için ayağına kadar gitmişti: ABD'yi şaşırtan karar.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.