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Bakan Kaya: Hedefimiz tüm erken evliliklerin önüne geçebilmek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, erken yaşta evlenen kızların oranının 2003'te yüzde 8,1 iken bugün bu oran yüzde 4,6'ya düştüğünü belirterek "Bu düşüşü yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm erken evliliklerin önüne geçebilmek. 2002 yılında kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 45'ti, bugün gururla ifade edebiliriz ki bu oran yüzde 83'lere yükseldi" dedi.

Haber MerkeziAA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Erken yaşta evlenen kızlarımızın oranı 2003'te yüzde 8,1 iken bugün bu oran yüzde 4,6'ya düşmüş durumda. Bu düşüşü yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm erken evliliklerin önüne geçebilmek." ifadelerini kullandı.

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ortaklığında, devlet koruması altındaki çocuklara değerlerin kazandırılmasına yönelik bir çözüm modeli oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Kızlara Değer Geleceğe Değer 2" projesinin açılış toplantısına katıldı.

Milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Kaya, 15 Temmuz'da bu ülkenin gençlerinin vatanı, milleti, bayrağı için canını siper ettiğini hatırlattı.

Çocuk ve gençlere yönelik devrim niteliğindeki dönüşümün geçen sene gerçekleştirildiğini anımsatan Kaya, kurum bakımındaki çocukların tümünün koğuş tipi modelden ev tipi bakım modeline geçirildiğini kaydetti.

Kaya, kurum bakımında 13 bini aşkın çocuğun olduğunu, yaklaşık 5 bin çocuğun eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının sağlandığını ifade etti.

Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 8 bin 500 eğiticiyle ailelere eğitim verildiğini, aktif formatör sayısının 2017'de 51'den 188'e çıkarıldığını söyleyen Kaya, 2013'ten 2017'ye kadar ki süreçte eğitim sayısının 570 binden 850 bine ulaştığını belirtti.

"Kız çocuklarımız çok daha güçlü geleceğe hazırlanıyor"

Son 15 yılda özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında önemli başarılara imza atıldığını anlatan Kaya, yürütülen kampanyalarla ve projelerle kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarında düşüşler yaşandığını vurguladı.

Kız çocuklarının okullaşma oranında da tarihi bir ivme yakalandığını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 45'ti, bugün gururla ifade edebiliriz ki bu oran yüzde 83'lere yükseldi. Ama hala 'durmak yok yola devam' diyoruz. Bunu yüzde 100'lere çıkarana kadar durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yükseköğrenimde kız çocuklarımızın oranı 2002'de yüzde 13,5'ti. 2016-2017 öğretim yılında yükseköğrenimdeki kızlarımızın oranı yüzde 44,4'e yükseldi. Bu sayıları da artırmak üzere çalışıyoruz. Yüksek lisansta kızlarımızın oranı yüzde 40, doktora programlarında da yüzde 41. Yani kız çocuklarımız artık çok daha güçlü şekilde geleceğe hazırlanıyor."

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim gören kız öğrencilerin oranının yaklaşık yüzde 23'lerde olduğunu dile getiren Kaya, kızların bu alanlarda da eğitim almalarını istediklerini söyledi.

Erken yaşta evlilikler

Eğitim alanında elde edilen başarıların karşılık bulduğu sorun alanlarından birinin de erken yaşta evlilikler olduğuna dikkati çeken Kaya, "Erken yaşta evliliklerle mücadelede en etkin yöntemin, kızlarımızın eğitim hayatından kopmasının önüne geçmek olduğunu gördük. Bu yüzden kız çocuklarımızın eğitimini pozitif ayrımcılıkla destekliyoruz." dedi.

Kız çocukların okullaşması ve benzer tedbirlerle erken evliliklerin önlenmesinde son 15 yılda önemli başarıya imza atıldığını vurgulayan Kaya, "Erken yaşta evlenen kızlarımızın oranı 2003'te yüzde 8,1 iken bugün bu oran yüzde 4,6'ya düşmüş durumda. Bu düşüşü yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm erken evliliklerin önüne geçebilmek. Bunun için de kızlarımızı daha fazla eğitim yolunda destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kadının güçlenmesiyle ailenin güçleneceğine, aile güçlendikçe toplumun güçleneceğine inandıklarını ifade eden Kaya, bu nedenle çalışmalara yön verirken "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" ilkesini esas aldıklarını kaydetti.

Bakan Kaya'ya konuşmaların ardından hediye takdim edildi.

Programa, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Anadolu İlahiyat Akademisi Kurucu Müdürü Tuncer Namlı, Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği Başkanı Hülya Kartal, bürokratlar ve davetliler katıldı.

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