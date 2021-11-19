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ERZURUM

Bakan Koca duyurdu: Erzurum'daki depremde dört kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün meydana gelen Erzurum merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremde dört kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan iki köyde küçük çaplı hasar oluştuğunu belirttiği açıklamasında, "5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca duyurdu: Erzurumdaki depremde dört kişi yaralandı
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Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
FOTOĞRAF 10
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti.
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Erzurum'da deprem sonrası heyelan meydana geldi.
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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Deprem sonrası düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Bakan iki köyde küçük çaplı hasar oluştuğunu belirttiği açıklamasında, "5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında" dedi.

Erzurum'da deprem meydana geldi
GÜNDEM
Erzurum'da deprem meydana geldi

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Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Erzurum AFAD Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne Köprüköy'e bağlı Alaca, Doğatepe Mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, her iki mahalleye ulaşmaya çalışıyor.

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