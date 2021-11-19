Bakan Koca duyurdu: Erzurum'daki depremde dört kişi yaralandı

Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: Bir de siz ayıyı görün daha perişan

Tokat'ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, ayının saldırısından güreşerek yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Ayının ısırıp pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Yıldız, 'Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Ölümle burun buruna geldim. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan. Cesaretim sayesinde yaşıyorum'' dedi.