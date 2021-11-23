Bakan Koca duyurdu: Pendik'te doktora kutlanan zanlı görüntüleri teslim etmemiz üzerine tutuklandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, tedavi için hastaneye gelen bir kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu.
Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DOKTORA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, doktora saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu.
Paylaşımında, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Koca, "Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı." dedi.