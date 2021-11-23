Gündem Bakan Koca duyurdu Pendikte doktora kutlanan zanlı görüntüleri teslim etmemiz üzerine tutuklandı
İSTANBUL

Bakan Koca duyurdu: Pendik'te doktora kutlanan zanlı görüntüleri teslim etmemiz üzerine tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulunan zanlının, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yaptıkları girişimle tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: Pendikte doktora kutlanan zanlı görüntüleri teslim etmemiz üzerine tutuklandı
Doktora saldırı anı kameralara böyle yansımıştı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, tedavi için hastaneye gelen bir kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acil serviste doktora saldırı
GÜNDEM
Acil serviste doktora saldırı

DOKTORA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, doktora saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu.

Paylaşımında, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Koca, "Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı." dedi.

Pendik'te sağlık çalışanına saldırı: Doktorun saçını tutarak çekti
OYNAT 00:35
Pendik'te sağlık çalışanına saldırı: Doktorun saçını tutarak çekti
Pendik'te alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli doktorun saçını çekerek saldırıda bulundu. Doktorun saçı polisler ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu kadından kurtarılabildi. Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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