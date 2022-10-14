Bakan Koca'dan uyarı: Devlet ciddidir gelmeyecekseniz iptal edin

Bakan Soylu: Terör örgütü adım atamadıkça evlatlarımız huzur içerisinde olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, 'Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek.' dedi.