Bakan Koca'dan uyarı: Devlet ciddidir gelmeyecekseniz iptal edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyledi.
'Devlet ciddidir'
Koca, randevuya gelmeyecek olanların en az iki gün önceden iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet randevularında ciddidir" dedi.
MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir.
MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022