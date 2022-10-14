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POLİTİKA

Bakan Koca'dan uyarı: Devlet ciddidir gelmeyecekseniz iptal edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyleyerek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kocadan uyarı: Devlet ciddidir gelmeyecekseniz iptal edin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyledi.

'Devlet ciddidir'

Koca, randevuya gelmeyecek olanların en az iki gün önceden iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet randevularında ciddidir" dedi.

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