Bakan Kurum: 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Müsilaj seferberliği tüm hızıyla sürerken temizliğe dair son rakamlar geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz. 14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.

Denetimler sürüyor

Marmara Denizi ve kıyıları kurtarmak için gerçekleştirilen denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurum, "14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz.



14 Haziran'da temizlediğimiz 518 m³ ile birlikte toplamda 2⃣6⃣8⃣4⃣,5⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. 🌊#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 15, 2021

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