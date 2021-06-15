Gündem Bakan Kurum 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
İSTANBUL

Bakan Kurum: 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz. 14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor.

Müsilaj seferberliği tüm hızıyla sürerken temizliğe dair son rakamlar geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz. 14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.

Denetimler sürüyor

Marmara Denizi ve kıyıları kurtarmak için gerçekleştirilen denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurum, "14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Deniz salyası yaralara merhem olacak: Kozmetik jel ve krem yapılacak

Marmara'daki 'müsilaj' uzaydan fotoğraflandı
FOTOĞRAF 11
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Marmara Denizi’nde görülen musilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı.
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İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi.
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Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.
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İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı.
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Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.
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Marmara'daki 'müsilaj' uzaydan fotoğraflandı
İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan müsilaj (deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Müsilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.


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