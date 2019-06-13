Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz" dedi.
ABD'ye mektup resti
Amerika’ya önerimiz oldu. Edişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik uzmanlar rapor getirsin. Trump 'evet' diyor başka kurumlar 'hayır' diyor. Türkiye’ye S-400 gelecektir, konuşlanacaktır. Mektuplarda cevap hazırlanıyor. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez.
Gözlem noktamıza saldırı
İdlib'de ateşkes iddiasına ilişkin Çavuşoğlu, "Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "TSK'nın gözlem noktasına saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız." diye konuştu.