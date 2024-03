Bakan Özhaseki: Bir an önce evlerimizi dönüştürmemiz lazım

"Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. En önemli fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı. Van civarından başlıyor, yaklaşık 80 senelik bir süre içerisinde önce Niksar, Tosya, Bolu, Abant, Gölcük'e kadar gelmiş. Şimdi Adalar segmentinde bekliyor. Allah korusun bu kırılırsa ki tarihsel geçmiş ve gerçeklik kırılacak gibi gözüküyor. Ne zaman kırılacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. İşte o zaman çok acı çekeriz. Çok dizimize vururuz, çok ah ederiz. Binlerce yıldır hareketli olan bu hattından dolayıdır ki bizim bir an önce yenilenmemiz lazım. Bir an önce evlerimizi dönüştürmemiz lazım. Kentsel dönüşüm bunun için elzemdir. Biz deprem ülkesiyiz, bunu bilelim. Her deprem olduğunda dizimize vurup ah edip devam edemeyiz."