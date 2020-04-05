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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan çocuklara müjde: 23 Nisan programı hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okul gidemeyen ilk ve ortaokul öğrencilerinin 23 Nisan etkinliklerinden mahrum kalmayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını açıkladı.

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Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verilmiş, sonrasında da uzaktan eğitime geçilmişti.

"100. yılı evlerden kutlayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" ifadelerini kullandı.

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