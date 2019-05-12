Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Selçuktan huzurevi ve çocuk evleri sitesi ziyareti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Bakan Selçuk'tan huzurevi ve çocuk evleri sitesi ziyareti

Bakan Selçuk'tan huzurevi ve çocuk evleri sitesi ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla iftar yaptı.

Haber Merkezi AA
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
AA
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
AA
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
AA
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
AA
Bakan Selçuk, yaşlılarla, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anneler Günü dolayısıyla Bahçelievler'deki huzurevine ve çocuk evleri sitesine ziyarette bulundu.

Selçuk, ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle görüşen Selçuk, onlara gül verdi, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinlerinden Şeküre Avincan, ziyaretin çok önemli olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, gelip gittikçe bize moral veriyorsunuz." dedi. Sadiye Hacer, Anneler Günü'nde kendilerini hatırladığı için Selçuk'a teşekkür etti.

Bakan Selçuk, huzurevinde birlikte kalan Hatice ve oğlu Ahmet Demirer ile huzurevinin en yaşlı sakini 97 yaşındaki Süreyya Yekbaş ile bir süre görüştü.

Daha sonra Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Selçuk, burada çocuklarla iftar yaptı.

  • Çocuklar, Anneler Günü ile ilgili şiirler okudu. Selçuk, çocuklarla ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Selçuk'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Arzu Gür, İl Müdür Yardımcısı Neslihan Çapar, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sema Başer Öztürk eşlik etti.
Daha güzel olacak

Daha güzel olacak

Taksim gezisi sırasında Erdoğan'dan vatandaşa anlamlı yanıt.
Sanatçı dalkavukluk etmez

Sanatçı dalkavukluk etmez

​Erdoğan, FETÖ sloganına destek veren sanatçılara seslendi.
Teröristle aynımasada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
Reklamı<br>bile sahte çıktı

Reklamı
bile sahte çıktı

Afişindeki 'hacı amca', fotoğraf mankeni çıktı.
Başakşehir'in umudu var

Başakşehir'in umudu var

​19 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele sezonun finali olacak.
İftara tramvayla gitti

İftara tramvayla gitti

Erdoğan, nostaljik tramvaydan halkı selamladı.
Süper Lig'e döndüler

Süper Lig'e döndüler

​Bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldiler.

Gazeteciler İsrail'in hedefinde

Gazeteciler İsrail'in hedefinde

​Katliamı dünyaya duyuran 7 gazeteciyi gözaltına aldılar.

Olay hakem için <br>şoke eden bilgi

Olay hakem için
şoke eden bilgi

Çaykur ​Rizespor-Galatasaray maçına damga vurmuştu.
DSP'nin adayı yarıştan çekildi

DSP'nin adayı yarıştan çekildi

​23 Haziran'de yenilecek İstanbul seçimi için sıcak gelişme.
Esnafa kritik uyarı

Esnafa kritik uyarı

​Bakan Varank 28 Mayıs'ı hatırlatarak 'Mağdur olmayın' dedi.
Böyle bir şey<br>görmedim

Böyle bir şey
görmedim

​THY pilotunu havada şaşırtan görüntü.
'Bu çizgiyi <br>kim çizdi?'

'Bu çizgiyi
kim çizdi?'

Süper Lig ekibinden VAR isyanı.
En çok arananlar listesinde

En çok arananlar listesinde

​Belçika'da terörist Fehriye Erdal'ı FAST arayacak.
İstanbul'da<br>minibüs terörü

İstanbul'da
minibüs terörü

​Akan trafikte yarışarak büyük tehlike oluşturdular.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.