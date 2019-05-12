Bakan Selçuk'tan huzurevi ve çocuk evleri sitesi ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anneler Günü dolayısıyla Bahçelievler'deki huzurevine ve çocuk evleri sitesine ziyarette bulundu.

Selçuk, ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle görüşen Selçuk, onlara gül verdi, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinlerinden Şeküre Avincan, ziyaretin çok önemli olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, gelip gittikçe bize moral veriyorsunuz." dedi. Sadiye Hacer, Anneler Günü'nde kendilerini hatırladığı için Selçuk'a teşekkür etti.

Bakan Selçuk, huzurevinde birlikte kalan Hatice ve oğlu Ahmet Demirer ile huzurevinin en yaşlı sakini 97 yaşındaki Süreyya Yekbaş ile bir süre görüştü.

Daha sonra Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Selçuk, burada çocuklarla iftar yaptı.