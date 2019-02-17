Gündem Bakan Selçuktan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptık. Böylece önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tematik liselerimizdeki kapasitemizi yüzde 40'tan yüzde 100'e çıkarabilmemiz mümkün olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tematik liselerde uygulamaya geçecek yeni düzenlemeler konusunda açıklama yaptı.

"Daha önce sadece bir meslek alanında eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, yeni düzenleme ile öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim hizmeti sunabilmesine imkan sağlandığını" bildiren Selçuk, "Yeni düzenlemeyi tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kapasitelerinin daha verimli kullanılabilmesi için yaptık" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Selçuk, "Mevcut tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde yaklaşık yüzde 40 kapasite ile eğitim hizmeti verebiliyoruz. Tematik liselerdeki tek bir meslek alanı kısıtı nedeniyle bu kapasiteyi artıramıyorduk. Yeni düzenlemeyle her bir tematik lisemizde birbiri ile ilişkili ve insan kaynağı ve altyapı açısından da yönetilebilir üç meslek alanına kadar eğitim hizmeti sunmayı planlıyoruz. Böylece önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tematik liselerimizdeki kapasitemizi yüzde 100'e çıkarabilmemiz mümkün olacak" dedi.

Mesleki eğitimde yüzde 15 Hazine kesintisi yüzde 1'e düştü

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında öğretmenler ve yöneticilerle yaptıkları incelemelerde en fazla iki konunun düzeltilmesi talebinin iletildiğini ifade etti.

Bunlardan birincisinin mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin uygulama becerilerinin artırılmasında büyük katkı sunan döner sermaye kapsamındaki üretimden kesilen hazine payının düşürülmesi olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Mevcut durumda bu kapsamda yapılan üretimden yüzde 15 Hazine kesintisi yapılıyordu. Bu oranın yüzde 1'e düşürülmesi talebimizi ve bunun mesleki ve teknik eğitimimiz açısından önemini Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ilettik. Bize her zaman destek olan Sayın Bakan, bu talebimizi uygun gördü ve 28 Kasım 2018 tarihi itibarıyla kesinti oranını yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürdü. Bu mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli bir adım oldu. Sayın Berat Albayrak'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

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Meslek liselerinde müdür olma için yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sahadan gelen ikinci şikayet konusunun da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında müdür olarak görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitim alanından olması talebi olduğunu aktardı.

Bu konuda da iyileştirmeler yaptıklarını ve 9 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür atanmasında mesleki ve teknik eğitim alan öğretmeni olma şartını getirdiklerini söyledi.

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