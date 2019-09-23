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POLİTİKA

Bakan Soylu: Emniyetten KHK ile 33 bin kişi ihraç edildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" dedi.

Haber Merkezi IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir." dedi.

  • Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda, özellikle 15 Temmuz'dan sonra, güvenlik alanındaki pek çok meselede olduğu gibi kolluk birimleriyle ilgili de ciddi adımlar atıldığını, bu noktada belirli bir politika takip edildiğini söyledi.

Politikalarının; yüksek ahlaklı, yüksek teknik ve teknoloji kapasiteli, iyi eğitimli, olay ve tehdit sayısına göre optimum düzeyde belirlenmiş sayıda ve mutlaka görevde uzmanlaşmayı önceleyen bir anlayışla oluşturulan bir kolluk personeli yapısına ulaşmak olduğunu belirten Soylu, bu personel yapısıyla 15 Temmuz sonrasında tepkisel değil ilkesel bir güvenlik yönetimi ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

  • Soylu, "Bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ, aşırı sol terör örgütlerinin oluşturduğu tehditleri eşzamanlı olarak bertaraf etmeye çalışırken, bir yandan da trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, diğer yandan şehirlerdeki asayişi takip ediyoruz. Bir yandan siber suçlarla yüksek seviyede bir mücadele içerisindeyiz, öte yandan denizde ve karada göçmen kaçakçılığı ile uğraşıyoruz." diye konuştu.

Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası hem personel alımlarına hem de bu personelin eğitimine, uzmanlıklarına göre farklılaşmasına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir. Bu önemli bir rakam.

Personel noktasında bahsettiğim ilkeler ışığında attığımız önemli bir adım da çarşı ve mahalle bekçileri adımımız oldu. Tehdidin çeşitlenmesi karşısında kolluğun çeşitlenmesi anlayışımızın bir yansımasıdır. Yani çarşı ve mahallede asayişin sağlanması için ayrı bir birim kullanma yoluna gittik. Bu noktada bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, bir süredir işlerliğini kaybetmiş olan bekçilik müessesesini yeniden ihya ettik. 2016'dan itibaren yeni alımlar yaptık ve bugüne kadar ülke genelinde 19 bin 600 bekçiyi göreve başlattık. Eski dönemden kalanlarla halen bekçi sayımız 21 bin 300'dür. 8 bin 242 arkadaşımızın da alım süreci devam etmektedir. Bu sayede 30 bine yaklaşmış olacağız."

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"8 ay itibarıyla günlük ortalama evden hırsızlık 176'ya düştü"

Bekçilik uygulamasının, asayiş rakamlarında hızlı ve keskin bir etkisini gördüklerini anlatan Soylu, Türkiye'de evden hırsızlık günlük ortalamasının 2016'da 240 olduğuna işaret etti.

Evden hırsızlık olaylarına ilişkin bu yılın rakamlarını açıklayan Bakan Soylu, "Bu yılın 8 ayı itibarıyla günlük ortalama evden hırsızlık 176'ya düşmüştür. Büyükşehirlerimiz bazında bakınca aynı periyotta daha keskin düşüşler görüyoruz. Günlük evden hırsızlık ortalamasında İstanbul'da yüzde 38, Ankara'da yüzde 79, İzmir'de ise yüzde 56 oranında azalış söz konusudur." ifadelerini kullandı.

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