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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğluna eleştiri - Kılıçdaroğlu 10 katlı bina yönetemiyor

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış. Bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin" dedi.

Haber Merkezi IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişeri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat Akdağmadeni ilçesindeki temaslarının ardından karayolu ile Sorgun ilçesine geçti.

AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleyi ve bu mücadeleye saldıranlara değindi.

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Öyle bir saldırı ortaya koyuyorlar ki son 6-7 yılda yaşananlara yetişemiyoruz" diyen Soylu, "Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi yukarıya çıkartmamak için sürekli yukarıdan aşağıya kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

2014'te ipler FETÖ'nün eline geçebilirdi

Soylu şöyle devam etti:

Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı.

Kılıçdaroğlu 10 katlı bina yönetemiyor

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden geçtik. Çok sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin." diye konuştu.
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